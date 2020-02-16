快訊／單親媽攜兒女摩鐵輕生！小姊弟雙亡　遺體頸部發現勒痕

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名吳姓單親媽媽涉嫌在摩鐵中帶著2個孩子輕生，待警方趕抵現場時，年幼的小姊弟（姊姊8歲、弟弟6歲）早已身體冰冷、明顯死亡。由於警方一開始在案發現場發現一袋抗憂鬱藥物，再加上吳女證詞，起初推斷小姊弟應是遭餵藥身亡；但據了解，稍早相驗時，2人頸部發現明顯勒痕，詳細死因為何還有待進一步調查釐清。

▲吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，但自己被救起，無辜的小姊弟卻喪命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步調查，吳女失業、離婚後帶著一雙兒女前往土城投靠哥哥，但雙方卻因生活習慣差異出現摩擦，吳女13日便騎車載著兒女投宿摩鐵，原本預計18日上午退房，但16日清晨前夫卻收到吳女傳來訊息，內容除了提及經濟困難外，還詭異地表示「不要讓他們兩個在黃泉路上孤單」，經回撥電話後，吳女竟告知「孩子睡著了，手腳冰冷」，前夫驚覺情況有異，立即前往現場察看，因而揭發整起悲劇。

警方事後趕抵現場，發現小姊弟已經明顯死亡，吳女雖有意識，但呈現嗜睡症狀，隨後警方還在現場發現精神科藥物袋，內還剩下20多顆抗憂鬱藥物，懷疑吳女先餵食小姊弟後再自服藥物。但據了解，稍早相驗時，檢方在小姊弟頸部發現勒痕，確切死因仍還有待釐清。而趕赴現場相驗的吳女前夫及哥哥全程神情哀戚、不發一語，隨後自後門離開。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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▼吳女的陳姓前夫（中）與吳女哥哥（左）到板橋殯儀館相驗2小孩遺體 。（圖／記者陳以昇攝）