最悍白髮魔女！君鴻酒店458人被失業　她靠一張嘴...半年討4千萬欠薪





▲高雄國際君鴻酒店無預警歇業解僱，在勞工局勞工順利拿到資遣費 。（圖／高市勞工局提供）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

君鴻酒店因經營權易主，去年7月5日無預警歇業並解僱全體勞工，員工生計面臨問題，終於在高雄市政府勞工局的協助下，大部分員工陸續取得被積欠的工資、退休金與失業給付，更於過年前夕取得資遣費，但過程冗長，勞工局第一時間即掌握入場，前後召開4場次勞動權益說明會，事隔約半年終於告一段落，參與調解的勞資關係科長許文瓊表示，終於放下心中的大石頭。

高雄知名地標85大樓內的君鴻國際酒店，去年7月突然傳出歇業消息，失業員工還曾到高雄市政府鳳山行政中心拉布條陳情，高雄市勞工局17日發出新聞稿，指出在勞工局的協助下，公司大部分員工陸續取得被積欠的工資、退休金與失業給付，更順利於過年前夕取得資遣費，剩餘16名員工也在補齊資料後，於日前獲得墊償，本案終於順利告一段落。

▲勞工局派員逐桌向君鴻勞工一一說明勞動法令 。（圖／高市勞工局提供）

回憶調解過程，勞資關係科長許文瓊提到，過程非常冗長，去年勞工局第一時間得到訊息後，馬上在一週內做了入場訪視，前後開了四場說明會，希望透過說明會，讓勞工朋友在第一時間知道自身的權益，過程中，也同時來跟資方這邊作溝通，包含相關的法令規定，後續該怎麼樣來做配合，經過相關的努力，勞工在去年已經拿到相關包含加班費、特別休假、未休折算工資部分等等，其實都在事前都已經處理完了，因為後來公司還是決定歇業，也跟經發局做歇業通報，整個公司等於說營運正式終結。

▲高雄市府勞工局勞資關係科長許文瓊 。（圖／記者洪翁進忠攝）

「提出爭議調解的勞工其實高達458位，代表了458個家庭！」，許文瓊科長坦言：「第一次調解會很怕資方不出席，後來透過相關的管道，希望資方可以配合，所幸當時資方有出席，但是確實沒有辦法去做相關薪資、資遣費和退休金的支付，所以勞工局在調解過程中，協助資方確認相關的薪資積欠，這個是非常關鍵的程序，因為確認債權之後，其實整個調解案是成立的，避免調解不成立，導致後面勞方要去法院做興訟，就會較時耗，雖然後來資方沒有照確認薪資債權去做支付，但我們也協助勞方去向法院申請裁定強制執行命令，那也在勞保局這邊的協助下，勞工順利獲得墊償。」

她提到當時君鴻酒店宣布歇業，包含媒體、社會大眾都很錯愕，勞工局也是，過程中勞工組一個自救會，把被積欠的薪資、資遣費、退休金去核算，勞工局都介入來做協助，在過程中相關債權其實勞方自己算的非常清楚，對於之後提出調解也省去了重新核算，程序上進行是很順利。

許文瓊科長表示，資方積欠的薪資數超過2千萬，已經符合《大量解僱勞工保護法》限制出境的規定，及時函報勞動部禁止該公司負責人出國，過程中是非常順暢，也讓勞工朋友相對安心，最後公司負責人出席調解會做了債權確認動作，前後的時間約半年，勞工局一步一步、慢慢的協助，最後整個墊償程序是非常順利的，過程中雖冗長，透過各科系通力合作，一共為勞工討回約近4千175萬元，終於可以放下一個心中的大石頭。

在年前順利取得資遣費，員工們心裡都相當開心，許文瓊說：「側面了解他們其實滿感謝勞工局及勞保局的協助。」而在這半年的調解時間，成功關鍵是什麼？許文瓊分析：「我覺得第一時間入場是蠻關鍵的，當下研判非常正確，更取得勞工朋友的信任，勞工局會當勞工朋友的後盾，這個案子在大家的協助之下，順利圓滿完成。」

時間對我們來說完全沒用！