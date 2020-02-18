陸配返台搭高鐵挨罰！與指揮中心不同調　高市府：盼中央與地方討論通則

▲台女從上海搭機坐高鐵回高雄，警家門等她列居家檢疫對象。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

一名自上海返台的陸配，14日順利通過發燒篩檢，也沒有症狀，因此僅被列為是居家檢疫的對象，在她搭乘高鐵返回高雄時，卻被高雄市衛生局開罰。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於女子是配戴口罩搭車，也沒有症狀，目前正在與衛生局釐清開罰原因，而高市府18日表示，罰單已開，罰單是否撤銷目前還在考量中。

這名從上海返台的陸配從松山機場入境，在機場檢驗時，通過發燒篩檢，確定沒有發燒，也沒有其他症狀，因此防疫人員將其列為居家檢疫對象，她也在機場收下「居家檢疫通知書」，通知書上也標示受檢疫者不可搭乘大眾運輸工具。為了返家搭乘高鐵回左營站，不過到家後卻發生高雄市衛生局相關人員在家門口，並表示她違反居家檢疫規定、搭乘大眾運輸工具，依據違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，並依同法第69條開罰1萬元至15萬元的罰鍰。

▲高雄市衛生局長林立人 。（圖／記者翁進忠攝）

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於女子是配戴口罩搭車，也沒有症狀，目前正在與衛生局釐清開罰原因。而高雄市衛生局長林立人18日提到：「有關裁處的部分，舉發通知書依照傳染病防治法給予發出去，後面民眾可以採行政救濟申訴的過程，我們會採相關的理由會作綜合研判。」

▲高雄新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

至於罰單會撤銷嗎？新聞局長鄭照新表示：「目前在考量之中，我們會參酌中央的意見來做一個綜合性的考量。」，中央根據事實狀況做出的建議，會成為地方後續考量這個特殊案例的參考，但未來從返抵國門，到各縣市區度居住地，這個過程要做怎麼做妥善、途中安置，也希望中央能夠跟各縣市政府審慎討論，是不是有一個通則性的運作過程，讓大家都能夠有所依歸，就可減少有不一樣意見的作法和意見。