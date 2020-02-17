因應新冠肺炎　韓國瑜：高雄大中小型戶外活動停止或延期！

▲ 高雄市長韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

因應新冠肺炎，高市府召開第一級第8次應變指揮中心會議，高雄市長韓國瑜宣布，高雄市所有大、中、小型活動全部停止或延期，盼請主辦單位和演出單位理解並支持。高雄市的防疫工作，會更抓得更緊，也希望所有高雄市民朋友，能夠跟市政府這邊配合，市府跟中央疫情防疫中心來全力配合。

▲第8次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜表示，「目前請經濟發展局針對高雄市所有的中小企業、商圈、夜市、餐廳、會展甚至包括文創工作者，立刻做一個地毯式的調查，調查經濟收入是不是產生巨大的困難。第二、有沒有銀行在這個時候抽銀根，行政院也已經委請財政部特別拜託八大行庫，在這個關鍵困難的時候不要抽銀根，很感謝中央這樣一個規定，高雄市也希望八大行庫所屬的分行能夠共體時艱，千萬在這個困難的時候不要抽銀根，最後，我們高雄市所屬的高雄銀行，也本著共體時艱，針對所有的貸款這些中小企業以上述行業，我們盡量通融，讓他們一起大家來度過這個困難。」

另外，他提到，第八次防疫會議確定所有的大、中、小型人數聚集多的戶外活動，全部停止延期，包含日本東京馬拉松，也向世界各國報告，預計四萬人參加的馬拉松所有業餘的全部停止邀請，只剩下職業，所以從四萬位馬拉松選手變為大概100多人，只要密閉式的都會延期。他坦言，這政策影響很大，希望受邀演出的單位能理解並支持。

高雄市教育局長吳榕峯補充，攸關學生升學的個人單項賽事照常舉行，但團體項目全部取消，避免群聚感染。

對於國內第一個死亡病例，韓國瑜說，「我們對於往生者家屬致上哀悼之意之外，高雄市的防疫工作，會更抓得更緊，也希望所有高雄市民朋友，能夠跟市政府這邊配合，市府跟中央疫情防疫中心來全力配合，希望大家能夠防疫成功。」

時間對我們來說完全沒用！