「我跟他無冤無仇！」健身工廠總經理曝提告館長關鍵　2硬漢法院PK　

▲健身工廠提告館長。（圖／地方中心攝）

地方中心／綜合報導

國內知名健身企業「健身工廠」從去年10月到11月期間連續提告館長陳之漢，2月13日館長還南下高雄橋頭地方法院出庭，而提告人之一的健身工廠總經理陳尚文就出面表示，自己跟館長完全不認識，也無冤無仇，但是接連的「雙倍租金、炒股說」，覺得有影響到公司聲譽，所以才決定提告。

「這真的有點扯！」健身工廠陳總經理尚文說當初提告館長的原因，就是他在直播當中提到「雙倍租金」部分：「我們連房東是誰都不知道，我們只是有一個仲介，好像也是在台中的，他也是去要這資料而已，可是我們從頭到尾都沒有講到錢，也沒有說我們要租，更沒有出到雙倍租金，而且80萬的租金誰會用160萬去租？」

陳尚文坦言館長在直播當中談到的「卑鄙」都不足以告成：「因為只有兩個字而已，但是他說健身工廠是上市公司，我拿股民的錢亂花，這樣就是陷我於背信，那這樣就是很明顯，然後來他後來說炒股的部分，公司上市上櫃之後，我一張股票都沒有買賣，我怎麼炒股，股票買賣都是屬於公開資訊，是可以查得到的，指控人之前應該要先查證，有影響力的人更應該要審慎發言」。

▲健身工廠總部大門入口就高掛公司精神標語 。（圖／地方中心攝）

另外陳尚文也說出自己過往的經歷：「我是26歲、27歲那一年回來台灣，我回來後第一份工作就在加州（健身房），我在那邊前後做了五年，我後來去了極限，去了世界」，這幾年做一做有了開健身房的夢想，所以他才找了從事婦產科醫院的大哥幫忙找資金，靠著大哥協助找到其它金主才合力開了第一家的健身工廠。

「我自己大學都沒有畢業，高中也差點沒有畢業，我憑什麼看不起別人，我自己就是什麼都沒有的人，怎麼看不起一個人」，陳尚文相當感嘆，深深的嘆了一口氣，表示自己跟他無冤無仇，也不認識他。不過記者詢問，如果勝訴求償的1100萬的部分會怎麼處理：「我全部捐給有需要錢的人，慈善機構看是哪一個，法官要我捐給哪一個都可以，我沒有必要用到這個錢」。

健身工廠跟館長之間對於這2起官司都有自己的辯詞跟一套說法，究竟法官心證又是如何？就得等到宣判結果出爐後才能夠明朗。

▲健身工廠總公司大門。（圖／地方中心攝）