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首例！因「新冠肺炎」台中工廠50多員工居家隔離　高市勞工局說話了

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▲高雄市府勞工局勞資關係科長許文瓊 。（圖／記者洪翁進忠攝）

▲高雄市府勞工局勞資關係科長許文瓊 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

受新冠肺炎(COVID-19)的大爆發影響，居家隔離、居家檢疫都需在家隔離14天。但在家中14天無法上班，也衍生期間的假別及薪資給付爭議，為了避免勞資糾紛，高市勞工局利用官網、粉專設立相關懶人包，讓勞資雙方簡單明確掌握相關訊息，一起為疫情做努力。

新冠肺炎全球疫情延燒，我國祭出嚴格防疫措施，像在台中市就有家木業工廠貼出公告表示，該公司有員工的家屬是武漢肺炎確診病例，因此即日起要求50多名員工在家自主隔離到3月1日。但凡被列為「居家隔離」及「居家檢疫」者不得外出上班，無法出勤期間，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或予不利處分。但就怕產生勞資糾紛，高雄市勞工局透過各式管道來向企業及民眾宣傳。

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▲勞工局「勞男孩向前行」粉絲團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲勞工局「勞男孩向前行」粉絲團 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市府勞工局勞資關係科長許文瓊表示：「依目前來說高雄市尚未出現因疫情隔離而產生勞資糾紛的狀況，因為勞工局透過許多管道來宣傳，像是設置疫情訊息專區，於勞工局臉書『小勞男孩向前行』粉絲團，勞工局官網也有相關的懶人包，讓民眾及事業單位簡單且明確掌握到相關訊息，勞工局也會持續配合中央相關規定，適時做相關宣導。」

假使民眾真的發生勞資糾紛，許文瓊科長表示：「會照規定提供民眾相關調解的訊息，協助民眾向申請勞工局調解，來跟事業單位做相關協商。」但她也提到目前案例不多，大部分的民眾及企業都相當配合，中央政府也針對相關產業，提供一些紓困措施，不管是中央或地方政府，都持續在為疫情的部分做努力。

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