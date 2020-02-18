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陳其邁拜會立院先曬照...網友眼尖驚呼：桌上是陳建仁著作《流行病學》

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▲陳其邁曬照，網友眼尖發現桌上是陳建仁經典著作。（圖／翻攝自臉書粉專「貓與邪佞的手指」）

▲陳其邁曬照，網友眼尖發現桌上是陳建仁經典著作。（圖／翻攝自臉書粉專「貓與邪佞的手指」）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁18日陪同院長蘇貞昌到立法院拜會，近日忙著防疫工作的他，先在IG分享久違打領帶的帥照。沒想到，卻被眼尖網友發現，辦公桌上放著的書，正是陳其邁的老師、副總統陳建仁的著作《流行病學》。

陳其邁透過IG分享打領帶帥照，內文寫道，「好像很久沒打領帶了。今天陪同蘇院長拜會立法院、三長及黨團，用謹慎的心情出發。」

因應新冠肺炎防疫工作，陳其邁自過年來沒休假，這次難得曬「帥照」，卻被網友發現「亮點」。IG帳號「chiehju.wu」留言，「啊！我也有桌上那本流行病學XDD（公衛系必讀）。」臉書粉專「貓與邪佞的手指」也轉發，逗趣寫道，「今日重點不是手指也不是領帶或肚肚。是桌上這書。不是情書，是大仁哥陳建仁副總統的流行病學！有讀有保庇。」

事實上，陳其邁就讀台大公衛所時，陳建仁也在該所任教，因此平常陳其邁都是以「老師」稱呼陳建仁。這本《流行病學》從陳其邁當學生時期，就一直是公衛學界的「聖經」等級教科書。

日前才被眼尖網友從照片中的電視時間發現他深夜一點還在辦公室辦公，這次又被網友發現拜讀陳建仁知名著作。據了解，陳其邁從台大公衛所畢業後，這本書也都持續有在翻閱、複習所學。這一次面對來勢洶洶的武漢肺炎，陳其邁只要一有空就翻。

▲▼陳其邁曬照。（圖／翻攝自陳其邁臉書、翻攝自臉書粉專「貓與邪佞的手指」）

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