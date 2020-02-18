被列疑似肺炎住彰化負壓隔離房　國家地理雜誌攝影曝：這裡像有管家的飯店

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎持續延燒，聽到負壓隔離病房更感到恐怖，國家地理雜誌探險隊攝影師威廉（化名）過年返鄉，因防疫而住進衛福部彰化醫院的負壓隔離病房，72小時後才排除感染出院，他大讚就像是住在有管家的飯店，每天要喝的咖啡沒中斷，追劇不無聊，他覺得台灣的防疫工作做得很好，呼籲國人相信台灣的醫療體系。

▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供）

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▲負壓隔離病房。（圖／彰化醫院提供／擷自「威旅途」部落格）

威廉（化名）是彰化縣永靖鄉人，大學及研究所赴美就讀，學習多媒體，曾在澳門工作，後來和知名的國家地理雜誌合作，成為探險隊攝影師，旅居珠海，小年夜返台過年，卻在春節期間被醫院隔離了，他將此經歷寫在他的「威旅途」部落格，也接受同梯服役的網紅泰辣(Tyla)訪問，留下難得的負壓隔離病房「遊記」。

威廉表示，返台前的14天都在頻繁旅行，身體疲累，發燒、喉嚨痛、咳嗽，返台後先到診所看診，被建議到某醫院照X光，發現2個肺部都有浸潤現象，他告知中國旅遊史，又被轉診到彰化醫院，他一到該院的發燒篩檢站被嚇住了，每個醫護人員都穿著防護衣，大陣仗為他檢查後，將他列為新冠狀肺炎疑似病例，他隨即被要求坐在輪椅上(防疫要求人不可落地)，醫護往前推向8樓的負壓隔離病房，後面清潔人員則沿路消毒，彷彿置身「生化危機」現場，內心有些崩潰。

▲彰化醫院負壓隔離病房。（圖／衛福部彰化醫院提供）

威廉說，他抵負壓隔離病房後，第一次被採唾液、呼吸道分泌物及抽血，房內有淋浴設備的洗手間，有電視和網路，有2個英文台，之後三餐都由身穿隔離衣的護理師送來，她們常問我有什麼要代購的，是否想要便利商店的物品，就在對面，讓他受寵若驚，在此服務下，他每天喝咖啡的習慣得以持續，還可點拿鐵不加糖，他不吃豬肉，也可買穆斯林的餐點，對保全大哥幫他跑腿頗不好意思。護理師送餐非常辛苦，幾個「住民」要送1個多小時，因為每送完一間，隔離衣必須丟棄再穿新的。

▲負壓隔離病房準備的餐點。（圖／彰化醫院提供／擷自「威旅途」部落格）

他指出，也因為有無線網路，他得以在Netflix追劇，也寫寫作業，總而言之，住在負壓隔離病房不恐怖，就像住在有管家的飯店。

他說， 第三天被告知檢驗陰性，但還不能回家，要再等第二次採檢陰性才能回家，被隔離72小時後，第二次結果也是陰性，收拾行李向醫護及保全大哥感謝道別。出院時繳了2450元，很大一部分還是他的餐食費，這是台灣健保傲人之處，他不敢想像若是在美國，不知會是多少的一筆天文數字。