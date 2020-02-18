蘇貞昌拜會立院「盼支持紓困特別條例」 游錫堃：一定全力配合！

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌18日搶在來立院施政報告前，先一步到立法院拜會各黨團，第一站先訪民進黨團及立法院長游錫堃。蘇貞昌這次拜會立法院各黨團，盼爭取對政院因應新冠肺炎提出之紓困特別條例。對此，游錫堃受訪時強調，只要對國家有幫助，一定全力配合。

蘇貞昌拜會游錫堃時提到，武漢肺炎疫情險峻，國人同胞一方面同心協力防疫，一方面各行各業受衝擊，人民慘烈非常之多，所以行政院將在後天（20日）通過特別條例，會以最快送請立法院審議，請游錫堃和立法院委員先進幫忙，快速通過。

蘇貞昌說，條例一通過後，政院訂特別預算，再送立法院審議，也希望快速通過，讓人民最最期待，怎麼防疫怎麼振興，需要立法院立法及預算通過支持。

游錫堃則表示，很高興跟蘇貞昌見面，兩人情同多年兄弟，相識超過三十八年，他第二度上任閣揆組閣之後，率行政院戮力從公，績效顯著、政績斐然，有政府會做事，「尤其抗疫防疫這一點，大家記憶猶新，能把豬瘟阻絕在境外，非常不容易。這一次武漢肺炎，防疫方面做得很好，不但國人讚賞，國際也很肯定。

游錫堃強調，台灣要富要強，有蘇院長領導行政院，蔡總統領導國家之下，只要努力一定做的到，「這邊向蘇院長表示敬意，行政、立法雖然分立，但只要行政需要，對國家有幫助，大家知道立法院長依法行政，我能做到的，我一定全力配合。」





▲蘇貞昌、陳其邁拜會立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）