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「摔斷一根肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為小感冒…35天過程曝

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「摔斷一根肋骨才知自己是首例」　他從武漢回家過年以為感冒…35天過程曝。（圖／翻攝《新華每日電訊》）

▲2月8日，主治醫生戴建義為楊軒新做檢查。（圖／翻攝《新華每日電訊》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江一名男子原本以為只是罹患普通小感冒，直到他洗澡摔斷一根肋骨，去醫院拍CT（電腦斷層掃描），才知自己是浙江第一例確診新冠肺炎（COVID-19）的患者，並回憶從發病前到康復的這35天。他表示，住家和華南海鮮市場隔著一條江，沒去過那裡，不知怎麼就被傳染。

「實話實說，今年提前從武漢回來，算是一種幸運。」《新華每日電訊》報導，46歲楊軒新（化名）表示，5年前，和愛人到武漢做老舊小區電梯加裝生意，往年都是臨近除夕才回溫州；今年兒子大學裡放假早，他和愛人決定提前回家過年。

楊軒新說，1月3日從武漢開車出發，直奔老家溫州永嘉，路上好像有點受涼，總感到後背有冷風吹來，當時就以為是普通感冒；第二天淩晨到了永嘉後，在縣城衛生院打了兩天點滴，結果卻不見好轉，體溫一度燒到39度。

「後來我洗澡時又摔了一跤，胸口這塊特別疼。」楊軒新指出，當時並不知道是肺炎悶到出不了氣才暈倒的，「我懷疑肋骨骨折了，就到溫州市人民醫院拍CT，結果不僅骨折，還查出肺裡有陰影。」

▼2月8日，楊軒新在溫州第六人民醫院抽血。（圖／翻攝《新華每日電訊》）

「摔斷一根肋骨才知自己是首例」　他從武漢回家過年以為感冒…35天過程曝。（圖／翻攝《新華每日電訊》）

楊軒新表示，「我有點納悶，過去肺子沒有什麼毛病，哪來的陰影呢？難道是…醫生聽說我從武漢回來，趕緊給我做核酸測試，結果呈陽性。由於具有傳染性，我愛人也被一起收治入院了。」

楊軒新說，1月17日，他和妻子都被轉到溫州第六人民醫院，一開始也不理解，在人民醫院治得好好的，為什麼突然轉院？每天被穿著防護服的醫護人員圍著，看著就挺嚇人；與他們交談中，才知自己是浙江省第一例確診，從上到下都非常重視，這也是轉院的原因。

楊軒新指出，從1月17日轉院到1月24日出院，治療剛好一周，「我和愛人每人一間病房，她在我隔壁。讓我欣慰的是，愛人和我一起從武漢自駕回來，一起吃一起睡，但她的檢測結果呈陰性。更讓自己安心的是，目前還沒聽說我傳染了別人。」

▼大陸新冠肺炎疫情延燒。（圖／路透）

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

「最難受的時候，我以為挺不過去了。」楊軒新回憶，「現在我自己總結，能順利康復可能得益於心態好。在醫院，我倆自始至終照樣吃、照樣睡，沒有成天去惦記。也可能是我發病早，不知道疫情後來這麼嚴重，心裡沒那麼重的負擔。」

楊軒新表示，「詳細的治療過程，我還真說不上來。只記得一邊打吊針，一邊吃中藥西藥，應該算是中西醫結合。印象最深的是每天都要吸氧，得了這個病會喘不過氣，如果不吸氧，呼吸非常困難，胸口像壓著一塊大石頭。」

楊軒新說，他在武漢住歸元寺附近，和華南海鮮市場隔著一條江，沒去過那裡，不知道怎麼就被傳染了。他居家隔離滿14天，2月8日去六院複診，結果一切正常。

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