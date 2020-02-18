　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

檢測結果「陰轉陽」　香港32歲菲傭最新確診...屬家中感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲湖北省為了追查疫情源頭，將徹查1月20日前就診的發燒患者。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19）疫情持續延燒，香港截至18日為止累積有61例確診案例，最新確診的是一名菲籍外傭，於14日進入醫院接受檢查，首次結果出爐呈現陰性反應，但電腦斷層掃描中發現肺部有陰影，在17日取得上呼吸道樣本化驗後，對新冠病毒呈現陽性反應，是香港首例由「陰轉陽」的病例。

菲傭的雇主是香港第52例確診的病患，曾在1月26日出席一場家庭聚會，與會人數有29人，其中共有6人在事後確診，而外傭並沒有參與這場聚會，所以香港衛生署初步判定是在家傳播的可能性很高。

最新確診病例今年32歲，在2日出現發燒與咳嗽的病徵，服用藥物後覺得自己康復了，就沒有多留意，並在9日曾與十多位朋友聚會，當時全部的人都有戴口罩。

▲▼新型冠狀病毒,武漢肺炎,。（圖／路透）

▲大陸目前累積74261例、1958死。（圖／路透）

根據《香港01》報導，香港衛生署衛生防護中心主任張竹君表示，會造成「陰轉陽」的因素有很多，包含取樣與病發相隔的時間點，病情早期與晚期病毒量的多寡，都會影響化驗的結果，因此醫生需要以檢驗結果與病人其他病癥來綜合考量。

該名菲傭從14日開始入院後，至今仍留院觀察中，目前警方會追查曾一同聚會的朋友，是否有病徵出現。

ET快訊
小彬彬迎3春越南女友「想再生」　前妻祝「多子多孫」回應了
新北市檢疫失聯者找到1人　拒說行蹤「狀況很好幹嘛報到」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

檢測結果「陰轉陽」　香港32歲菲傭最新確診...屬家中感染

陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

「血漿」治危重患者！重慶紅十字發3000人民幣鼓勵捐獻

港失智老翁「忘記要隔離」　搭巴士趴趴走「同車乘客快嚇死」

台商「滿血回歸」　國台辦：富士康、台積電蘇州廠復工

1分鐘內可得結果　最速病毒檢測盒通過註冊檢驗

新冠肺炎病患「肺部塞滿黏液」！鍾南山透露屍檢細節：和SARS不同

長城汽車繼續海外購併　全球60多國建立500多家經銷網路

獨／看246名台商隔離期滿！　滯湖北3歲氣喘兒媽急哭：我們呢？

護士找院長「申請上前線」　門一推開「全在打麻將」還惱羞趕人

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

檢測結果「陰轉陽」　香港32歲菲傭最新確診...屬家中感染

陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

「血漿」治危重患者！重慶紅十字發3000人民幣鼓勵捐獻

港失智老翁「忘記要隔離」　搭巴士趴趴走「同車乘客快嚇死」

台商「滿血回歸」　國台辦：富士康、台積電蘇州廠復工

1分鐘內可得結果　最速病毒檢測盒通過註冊檢驗

新冠肺炎病患「肺部塞滿黏液」！鍾南山透露屍檢細節：和SARS不同

長城汽車繼續海外購併　全球60多國建立500多家經銷網路

獨／看246名台商隔離期滿！　滯湖北3歲氣喘兒媽急哭：我們呢？

護士找院長「申請上前線」　門一推開「全在打麻將」還惱羞趕人

心臟衰竭剛治好！她砸錢買神藥…「2器官全爛」死亡　醫慟：我的治療失敗了

影／被動投資夯！　達人靠2檔ETF賺進400萬

美降息3次＋人民幣寬鬆政策　陸銀2019年賺輸台資銀行

「嘿!Siri」打電話回家　果粉警靠這招找到失主！

雞胸肉起鍋了！主子想吃又怕燙　貓掌摳半天「謎之狂抖」

101歲人瑞與20歲正妹連署罷韓！「相距80年的連結」公民割草揭關鍵因素

口罩新機台陸續上線「有影」　經濟部：本周四起口罩配送倍增

首案！台酒標租花蓮地面型太陽能光電土裔　商機上看2億元

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」影片瘋傳！　經紀公司回應《愛的迫降》官方巨糖真相

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應：替台灣貢獻一些力量

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

大陸熱門新聞

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

湖北省台辦證實 2確診台商出院

「摔斷肋骨才知自己是首例」他從武漢回家過年以為感冒

鍾南山透露新冠肺炎病患「屍檢細節」

武昌醫院院長傳病逝　妻：專家還在看

武漢封城10天後父親肺炎過世　她慶幸沒送醫院

鍾南山警告「本月中下旬迎疫情高峰」

94天超長潛伏期！陸專家這樣分析

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

鍾南山：新冠肺炎比SARS難治！

主人回武漢遇封城！黃金獵犬慘困租屋處

照顧生病岳父！他94天後被確診了

更多熱門

相關新聞

高中以下4000所學校23日前完成消毒！

高中以下4000所學校23日前完成消毒！

高中以下因新冠肺炎（COVID-19）疫情延至25日開學，環保署今（18 日）向《ETtoday新聞雲》表示，今下午已和教育部開會決議，明天起將針對全台約4000所學校外周邊環境、校內開放空間，展開消毒工作，預計在23日前完成。

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

6搶1因肺炎延賽　吳志揚：當然可能

6搶1因肺炎延賽　吳志揚：當然可能

台中木業廠停工原因曝！1員工是白牌車司機外甥女婿

台中木業廠停工原因曝！1員工是白牌車司機外甥女婿

鴻海生產醫療用口罩自用　經濟部：須申請醫療器材許可證

鴻海生產醫療用口罩自用　經濟部：須申請醫療器材許可證

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎香港菲傭陰轉陽粵港澳要聞大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

快訊／李光洙車禍意外！

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面