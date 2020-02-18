檢測結果「陰轉陽」　香港32歲菲傭最新確診...屬家中感染

▲湖北省為了追查疫情源頭，將徹查1月20日前就診的發燒患者。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19）疫情持續延燒，香港截至18日為止累積有61例確診案例，最新確診的是一名菲籍外傭，於14日進入醫院接受檢查，首次結果出爐呈現陰性反應，但電腦斷層掃描中發現肺部有陰影，在17日取得上呼吸道樣本化驗後，對新冠病毒呈現陽性反應，是香港首例由「陰轉陽」的病例。

菲傭的雇主是香港第52例確診的病患，曾在1月26日出席一場家庭聚會，與會人數有29人，其中共有6人在事後確診，而外傭並沒有參與這場聚會，所以香港衛生署初步判定是在家傳播的可能性很高。

最新確診病例今年32歲，在2日出現發燒與咳嗽的病徵，服用藥物後覺得自己康復了，就沒有多留意，並在9日曾與十多位朋友聚會，當時全部的人都有戴口罩。

▲大陸目前累積74261例、1958死。（圖／路透）

根據《香港01》報導，香港衛生署衛生防護中心主任張竹君表示，會造成「陰轉陽」的因素有很多，包含取樣與病發相隔的時間點，病情早期與晚期病毒量的多寡，都會影響化驗的結果，因此醫生需要以檢驗結果與病人其他病癥來綜合考量。

該名菲傭從14日開始入院後，至今仍留院觀察中，目前警方會追查曾一同聚會的朋友，是否有病徵出現。