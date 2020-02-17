日本確診數字攀升！　耿爽用「4個字」回應：願提供幫助

▲大陸外交部發言人耿爽。（資料照／翻攝自中國外交部網站）



記者王致凱／綜合報導

受到新型冠狀病毒疫情波及，日本近期確診病例數字不斷攀升，日本國內專家會議一致認為，日本已經處於國內疫情爆發的早期階段。對此，中國外交部17日表示，對日本疫情發展感同身受，願意在努力對抗境內疫情的同時，也向日本提供幫助，雙方已經展開具體溝通協調。

中國外交部發言人耿爽17日在記者會上說，「中方正密切關注日本國內新冠肺炎疫情發展，我們對此感同身受。」耿爽表示，中方對於日本為中國對抗疫情所提供的幫助銘記在心，深表感謝，「儘管當前中國國內疫情形勢仍然嚴峻，但我們在努力抗擊本國疫情的同時，進一步同日方分享訊息和經驗，並根據日方需要，積極向日方提供能力所及的支持和幫助。」

他說，實際上雙方已經展開具體合作工作，中國願意與日本繼續保持溝同協調，加強防疫合作，共同維護兩國人民的生命安全和身體健康，維護地區和世界的公共衛生安全。

日本各地近日陸續發現多起新冠肺炎確診案例，根據厚生勞動省2月17日中午公布的統計資料，日本國內確診38例、武漢撤僑包機確診9例，另外在橫濱港的鑽石公主號郵輪則有454例確診。

根據《日本經濟新聞》，日本政府於16日召開首次「新冠病毒感染症對策專家會議」，與會專家對「日本處於國內發生疫情的早期階段」的看法達成一致，但並不認為日本已經處於患者迅速增加的「國內傳染期」。專家會議主席、日本國立傳染病研究所所長脅田隆字強調，「香港和新加坡目前也處於同樣狀態，在國際上日本的疫情並不突出。」