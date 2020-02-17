全國首創　桃園採通訊診療為「居家隔離、檢疫」民眾服務

▲桃園採通訊診療為「居家隔離、居家檢疫」民眾服務。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局17日指出，市長鄭文燦面對境外疫情嚴峻，除採高標準防疫措施，針對須接受居家檢疫及隔離者，在14天期間不得外出規定，考量到有民眾於規定期間因慢性病需看診，經該局整合3家醫院及30家基層診所，透過名醫實時通APP( Dr here on line)提供有需接受醫療照護的「居家隔離」及「居家檢疫」民眾，採以通訊診療就醫服務。

桃園市衛生局整合30家基層診所，為「居家隔離」及「居家檢疫」民眾，採以通訊診療就醫服務，係全國首創。衛生局進一步表示，部分接受居家檢疫及隔離民眾，非屬上呼吸道感染或發燒症狀，仍有就醫需求時，可透過0800033355防疫專線，經衛生單位初步評估就醫需求，且同意接受通訊診療者，轉介民眾至桃園市合作醫療院所進行通訊診療服務。

經家屬持居家隔離或居家檢疫證明影印本掛號，醫師在診間透過視訊或電話，了解隔離者的病症並開藥，家屬即可代為取藥。衛生局長王文彥呼籲，大陸目前疫情嚴峻 ，民眾若自政府公告的流行疫區返國，應確實配合中央防疫政策，實施居家檢疫14天，期間若有發燒（≧38℃）或呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922、0800033355，由衛生局安排就醫，切勿違反居家檢疫規定逕自外出 。

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