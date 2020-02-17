包機接回鑽石公主號上台灣人　陳時中：已向日方提出飛航申請

記者賴文萱／台北報導

停靠在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」17日再增加99例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，全船累計454人感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，會接回郵輪上的台灣人，現在已經向日方提出飛航申請，相關程序都在進行中。

據共同社消息，99名確診患者的年齡介於20多歲至80多歲之間，包含43名日本人。截至目前為止，船上共計1723人接受檢測，包含乘客及船員，全船共計454人感染新冠肺炎；若把船上感染病例數與日本境內確診數加總，全日本總感染人數來到519人。厚生勞動省表示，今日是針對船上504人進行檢查，在99名感染者當中，有70人無症狀。

在鑽石公主號上的台灣旅客共有22人，其中一名為85歲台灣男性乘客確診，14日由日方安排下船就醫隔離治療，同行的兒子也接著確診。陳時中表示，有安排接回郵輪上台灣人，已向日方提出飛航申請，程序都在進行中，當然想要盡快把他們接回來。不過，由於鑽石公主號上面確診案例很多，隨著確診案例的變化，都可能產生新的接觸者，有可能會延長需要隔離的時間。

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▲鑽石公主號目前停靠在橫濱港。（圖／路透）

►不斷更新／鑽石公主號再增99例！全船454人感染新冠肺炎