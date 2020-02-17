源頭感染「時間軸」出爐！白牌司機1/22載到狂咳台商　24天後不治身亡

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日晚間按照時間先後，從頭到尾說明19例個案「感染時間軸」，包含1月22日載到浙江返國且咳嗽嚴重的台商、1月27日與家族聚餐。指揮中心回溯1月31日前，檢驗流感快篩陰性加驗新冠肺炎、1人陽性（就是第19例），2月3日19例入院，住進負壓病房、15日確診、15日晚間死亡。

●1/22

陳時中按照時間先後說明第19例個案「感染時間軸」，第19例1月22日載到從浙江返國、瘋狂咳嗽的台商，由於當時浙江省還沒有列入通報範圍，因此返國台商才只有進行居家自主隔離

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第19例1月27與非同住家人10人、同住家人2人聚餐（包含例20、21、22例）。

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▲指揮官陳時中17日晚間按照時間先後，從頭到尾說明19例個案「感染時間軸」。（圖／記者莊喬迪攝）

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第19例2月3日因為呼吸道症狀就醫檢查，當時診所做快篩結果是流感陰性，醫院謹慎的把他送到負壓隔離病房住院觀察，並予以流感及肺炎等相關的治療，由於第19例還有糖尿病等慢性病，所以也有給予相關的治療，直到目前都沒有發現他是新冠肺炎患者。



●2/12

直到2月12日，指揮中心在考量國外疫情狀況後，決定回溯追查1月31日起有疑慮但不符合當時通報定義的病患，針對全國醫院通報之流感併發重症、流感檢驗陰性等113名個案進行加驗，發現112人檢驗陰性、1人檢驗出陽性（為第19例）。

●2/15

第19例2月15日晚間則因為肺炎併發敗血症死亡。

●2/16

指揮中心2月16日針對與19例有接觸史的60位醫護人員、非同住家人10人、同住家人2人進行檢驗，發現60位醫護人員皆為陰性，但有一名第19例家人（弟弟，為20例）驗出陽性。

●2/17

2月17日追加第19例媽媽、外甥女婿驗出陽性（為21、22例）。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

指揮中心17日表示，17日公布新增第21、22例確診案例，20、21、22例皆為19例親友，他們目前已經找到與4名個案之密切接觸者共181人，包括同住家人、非同住家人、醫療院所人員、第19例載送旅客及第22例職場同事等，截至目前已完成採檢176人，113人為陰性，其餘檢驗中。

指揮中心將持續進行接觸者調查、追蹤、採檢及隔離，並持續針對指標個案發病14日前之行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。