行政院研議「防疫隔離津貼」　20億抵用券納入藝文活動擬增加金額

▲行政院發言人Kolas Yotaka、行政院政務委員龔明鑫舉行記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院17日下午舉行「因應COVID-19武漢肺炎紓困方案」記者會，其中針對未來有無可能提供「防疫津貼」，政務委員龔明鑫表示，如果因為隔離要提供生活上的津貼，目前有在討論。另外，抵用券方面也將納入藝文活動，且不排除增加金額。

龔明鑫指出，夜市商圈的餐飲抵用券，施行方向會在疫情得以控制後推出，原則上會是「夜市券」的擴大版，以抵用為方向，目前會納入藝文活動，不排除比原定20億的紓困金額再進一步提升。

不過，在範圍與方式上，他強調會持續跨部會討論，目前尚未定案，另外在抵用券的面額、發放的形式及詳細的抵用方式，也都還在討論中。

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