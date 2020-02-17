比發燒發生比例更高！醫：新冠肺炎患者高達82.4%有呼吸道症狀

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球肆虐，台灣截至16日晚間也確診20名案例，面對疫情升溫，胸腔重症醫師蘇一峰表示，新冠肺炎的患者在出現明顯肺炎症狀時，死亡風險是10%，而呼吸道症狀比發燒發生比例更高，高達82.4%。

蘇一峰醫師在臉書上整理武漢肺炎死亡率的圖表，利用目前所得到的文獻資料，可以統整出無症狀的患者死亡率極低，但仍需要防止疫情傳播，因此需要自主隔離。台灣最多的輕微感染症狀患者，大多只是輕微的肺炎，死亡率<1%，患者需要住院隔離治療，而明顯出現肺炎症狀的嚴重感染患者，X光已出現較明顯的變化了，需要積極的治療與藥物處理與氧氣支持，此時已有一定的死亡風險。

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蘇一峰醫師也提到，目前的死亡個案多半是年紀大與慢性病患者，提醒年紀大的患者若延遲治療，就即有可能變成重症死亡病例。目前死亡個案年齡偏大，平均年齡為75歲，從48歲到89歲，其中3成患者沒有發燒，呼吸道症狀比發燒發生比例更高，高達82.4%。

另外根據美國的最新研究發現，抽菸會增加肺部中的ACE 2接受器表現，而ACE2接受器就是這次新型冠狀病毒SARS-CV-2要感染人體所使用的接受器，因此非常有可能增加罹患武漢肺炎的機會。

指揮中心強調，目前20名確診個案中，2名已出院、1名死亡，其餘17名狀況穩定，持續隔離住院中。指揮中心也再次提醒，應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

