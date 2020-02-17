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肅清野味！　陸人大提議「革除濫食野生動物陋習」、禁非法交易

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▲大陸人大委員長栗戰書3日於北京出席澳門基本法實施20周年座談會。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸人大委員長栗戰書主持2月17日在北京召開的人大委員長會議。（資料照／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎爆發以來，可能傳播病毒的野味成為眾矢志之，因此繼廣東、福建省等地相繼立法打擊後，大陸全國人大常委會今（17日）在北京人民大會堂召開委員長會議，進一步就「禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習」提請審議，該案最快在24日的人大會議上通過。

根據新華社報導，十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議17日上午在北京人民大會堂舉行，由人大委員長栗戰書主持，會議上決定，十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在北京舉行，並提請審議推遲召開「全國兩會」決定草案的議案、審議有關任免案等。

▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲新冠肺炎源頭可能是病毒透過野味傳播。（圖／翻攝自微博）

對於蝙蝠、果子狸、竹鼠等野味，被指為傳播新型冠狀病毒的載體，導致新冠肺炎從湖北武漢開始蔓延，報導稱，委員長會議建議，24日召開的十三屆全國人大常委會第十六次會議上，審議關於本次會議提請禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案。

在此之前，大陸已有包括福建省、廣東省等地緊急立法。如廣東省在11日的人大常委會上，通過在疫情期間保障人民生命健康安全的決定，決議授權縣級以上政府根據防控需要，可在12個方面規定臨時性應急行政管理措施，也明確禁止濫食和交易野生動物。

福建省方面，省林業局、省市場監督管理局、省公安廳、省農業農村廳等四部門在1月28日就聯合發佈緊急通知，要求在全國疫情期間，切實落實全面加強野生動物管控、禁止野生動物交易活動。其他包括湖北、浙江、江蘇、上海、河南、湖南等大陸各個省市，也幾乎都已推出控管野味的相關規範。

▼ 廣東省立法全面打擊野味。（圖／取自廣東省公安廳網站）

▲▼ 廣東打擊野味。（圖／廣東省公安廳）

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