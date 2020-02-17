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肺炎疫情連鎖咖啡主打「外帶」　限定5天飲品買一送一

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▲連鎖咖啡推外帶優惠試水溫。（圖／翻攝西雅圖、丹堤咖啡官方粉絲團）

▲疫情發酵，西雅圖連鎖咖啡推外帶優惠試水溫。（圖／翻攝西雅圖官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情衝擊商圈人潮，許多餐飲與咖啡店，內用的客人明顯減少，連鎖咖啡店西雅圖極品咖啡今（2／17）宣布，即起至2／26期間每周一、三、五祭出外帶飲品第二杯免費試水溫，打出「帶走喝，也安心」口號，針對外帶市場衝量衝業績。而星巴克今、明2天推出「新光友好分享日」，下午4點至晚上8點推買一送一。

▲連鎖咖啡推外帶優惠試水溫。（圖／翻攝西雅圖、丹堤咖啡官方粉絲團）

肺炎疫情隨著台灣首位死亡案例出現，又創下討論高峰，通路業者透露，疫情話題升溫自然會衝擊商圈人潮，民眾前往人多的地方意願會更低，目前主要是朝強化網購、外送服務來進行因應，預計此波疫情不會在短期內就能解決。

西雅圖極品咖啡因應肺炎疫情，也針對「外帶」進行主打，即起至2／26期間，每周一、三、五日，從早上11點至下午4點，推出外帶飲品第二杯免費，飲品口味可以自由選擇、不限品項，以價高者計算。

而星巴克也在2／17、2／18限定2天也推出「星光好友分享日」，從下午4點至晚上8點期間，購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。相關限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，以及部分門市未提供此優惠。

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