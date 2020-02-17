　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

調整政策防社區感染　陳其邁：口罩原則不變、健康的人不用戴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文慰問疫情中心，行政院副院長陳其邁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布，台灣出現首起新冠肺炎死亡案例，且病患並無出國旅遊史，也非確診病力接觸者，外界也擔憂台灣是否出現社區感染現象，而原本的實名制口罩政策可能需做調整。對此，行政院副院長陳其邁17日受訪表示，台灣還沒有社區感染的現象，口罩政策原則不變。

陳其邁17日視察邊境檢疫人員，替他們加油打氣，感謝他們的把關。針對台灣可能出現新冠肺炎社區傳染，陳其邁表示，概念上分清楚社區感染個案個人感染原，還有社區傳播，目前第19例是屬於社區感染的零星個案。

陳其邁表示，針對確診病例的來原跟接觸的對象，在清查後，疫情可以控制助，在台灣並沒有社區傳播的現象，因此相對個人在社區的感染風險非常低，而口罩原則沒有改變，有病就醫到醫院需要戴口罩，健康的人不需要。

陳其邁強調，口罩戴不戴的時機，政府、專家、疫情指揮中心，都會針對不同疫情考量，配戴原則基於科學證據，像是是否有社區傳播等，還有其他風險評估之下建議民眾。

其他人也看了這些...

61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！　指揮中心：都載中港澳遊客
威士特丹號高雄掌握215名接觸者　高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販
「若社區傳染必要時應停班課」　抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1

更多熱門新聞...

鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎　中國以外最嚴重疫區
高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」　5點建議：提高日本旅遊警示
柯文哲重申「3原則」戴口罩　預言新冠肺炎「流感化」

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
感染仍上飛機！美國務院證實：鑽石公主號撤離包機14人確診
台男星北京自我隔離　曝悲慘現況怒飆：老子受夠了這玩意
快訊／和歌山縣再增4例確診　日本累計420人染病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鑽石公主號台人19日返台？陳其邁：還在與日方協商

熊貓協商僅解決「預儲、錢包」問題　勞方：有誠意但不足

行政院研議「防疫隔離津貼」　20億抵用券納入藝文活動擬增加金額

調整政策防社區感染　陳其邁：口罩原則不變、健康的人不用戴

「6個月內跳票不列拒絕往來戶」　行政院紓困新冠肺炎企業再射3箭

「國民黨不能排除特定年齡層」　郝龍斌：蘇貞昌、游錫堃都超過70歲

「剛出山要搞最擅長的黨內鬥爭」　蔡正元酸金溥聰：也該把馬英九開除

二階連署衝破30萬！「去死韓粉」怒轟：這麼好的市長…誰有資格罷免

真的「AMAZING」！「黑底金字方型小套套」詢問度破表　高雄農產中東衝一波

沈富雄分析陸台日星4種防疫：日本「六神無主的非模式」…台灣另有隱憂！

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

鑽石公主號台人19日返台？陳其邁：還在與日方協商

熊貓協商僅解決「預儲、錢包」問題　勞方：有誠意但不足

行政院研議「防疫隔離津貼」　20億抵用券納入藝文活動擬增加金額

調整政策防社區感染　陳其邁：口罩原則不變、健康的人不用戴

「6個月內跳票不列拒絕往來戶」　行政院紓困新冠肺炎企業再射3箭

「國民黨不能排除特定年齡層」　郝龍斌：蘇貞昌、游錫堃都超過70歲

「剛出山要搞最擅長的黨內鬥爭」　蔡正元酸金溥聰：也該把馬英九開除

二階連署衝破30萬！「去死韓粉」怒轟：這麼好的市長…誰有資格罷免

真的「AMAZING」！「黑底金字方型小套套」詢問度破表　高雄農產中東衝一波

沈富雄分析陸台日星4種防疫：日本「六神無主的非模式」…台灣另有隱憂！

新台幣收盤貶值0.5分　收30.056兌1美元

A-Lin鬆口開唱前和媽爆衝突...原因曝光全場笑了！

時代逆轉！26年前南台灣透天為王　現中古豪宅轉手1字頭行情不墜　

咳嗽噴身上！旅日台男「每天擠電車」怕爆　嘆：一堆認為只是流行小感冒

香港確診2病例「曾到香港醫管局開會」　當局緊急消毒處理！

高中木聯／延長賽開轟當英雄　花體曾宇慶考慮中職選秀

「國民男友」許光漢學生服初戀感滿滿　私下穿搭更圈粉

中職／張志豪超越林智勝　將是兄弟本土野手最高薪　

台灣人愛心滿滿！寒流快閃18小時幫老人院募物資　用7輛車才順利載完

涉非法收會員代操期貨…「鑫合國際」負責人稱已無營業　檢約談講師等7人

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

政治熱門新聞

賴品妤「一手勾」吳怡農　網驚呼：怎麼可以比農農帥？

罷韓連署破30萬！去死韓粉怒轟：誰有資格罷免好市長

柯文哲警告：社區感染遲早會發生

扁戒護就醫　赴長庚檢查攝護腺等

私菸案總統侍衛長起死回生　張捷回任國防部參事

陸台日星4種防疫…他：台灣另有隱憂

「傅崐萁充滿負面爭議」　金溥聰：國民黨倉促錯誤決定要付出代價的

高嘉瑜：日本旅遊警示應提高二至三級

嗆聲「撞人」里長交保後　罷韓團體關帝廟還願

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

柯P「3原則」戴口罩：有危險就戴

勾眼球告敗訴0600

台幹回陸復工　洪申翰憂成「防疫漏洞」

國民黨籲疫情指揮中心升級一級開設

更多熱門

相關新聞

政院：抵用券納入藝文活動擬增加額度

政院：抵用券納入藝文活動擬增加額度

行政院17日下午舉行「因應COVID-19武漢肺炎紓困方案」記者會，其中針對未來有無可能提供「防疫津貼」，政務委員龔明鑫表示，如果因為隔離要提供生活上的津貼，目前有在討論。

疫情發酵連鎖咖啡推外帶買一送一

疫情發酵連鎖咖啡推外帶買一送一

陸人大提議　革除濫食野味陋習

陸人大提議　革除濫食野味陋習

醫：新冠肺炎患者高達82.4%有呼吸道症狀

醫：新冠肺炎患者高達82.4%有呼吸道症狀

「6個月內跳票不列拒絕往來戶」　行政院紓困新冠肺炎企業再射3箭

「6個月內跳票不列拒絕往來戶」　行政院紓困新冠肺炎企業再射3箭

關鍵字：

陳其邁新冠肺炎社區傳染武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

「20例才是恐怖案例！」網驚：一直在外面到處跑

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面