調整政策防社區感染　陳其邁：口罩原則不變、健康的人不用戴

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布，台灣出現首起新冠肺炎死亡案例，且病患並無出國旅遊史，也非確診病力接觸者，外界也擔憂台灣是否出現社區感染現象，而原本的實名制口罩政策可能需做調整。對此，行政院副院長陳其邁17日受訪表示，台灣還沒有社區感染的現象，口罩政策原則不變。

陳其邁17日視察邊境檢疫人員，替他們加油打氣，感謝他們的把關。針對台灣可能出現新冠肺炎社區傳染，陳其邁表示，概念上分清楚社區感染個案個人感染原，還有社區傳播，目前第19例是屬於社區感染的零星個案。

陳其邁表示，針對確診病例的來原跟接觸的對象，在清查後，疫情可以控制助，在台灣並沒有社區傳播的現象，因此相對個人在社區的感染風險非常低，而口罩原則沒有改變，有病就醫到醫院需要戴口罩，健康的人不需要。

陳其邁強調，口罩戴不戴的時機，政府、專家、疫情指揮中心，都會針對不同疫情考量，配戴原則基於科學證據，像是是否有社區傳播等，還有其他風險評估之下建議民眾。

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