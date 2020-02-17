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「1周領1次，1次領7片」　運輸業者可向監理站所買口罩

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▲▼北市觀光景點忠烈祠,2月14日當天來了不少日本的觀光客,部分的人戴上口罩,台灣導遊也戴上口罩,計程車司機也自主戴上口罩,以防新冠肺炎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲公路總局即日起開放監理站所供運輸業者購買口罩，採「1周領1次，1次領7片」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李忠憲／台中報導

中部傳出白牌計程車司機罹患新冠肺炎死亡首例，計程車司機面對口罩荒人心惶惶，交通部除允諾讓計程車司機「1周領1次，1次領7片」，公路總局17日宣布擴及公路汽車客運業、遊覽車客運業、小客車租賃業及汽車路線貨運業等運輸業業者，可到轄區內的監理站所購買。

豐原監理站表示，目前台中區監理所每日獲配發3416片醫療口罩，供所轄公路汽車客運業（台中市公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（台中市計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等運輸業業者購買。

請繼續往下閱讀...

另外，每日每人配額1片，每片5元，現階段供給數量穩定。為避免造成汽車運輸業者困擾及來回奔波購買，自本月17日起即朝「1週領1次，1次領7片」方向辦理。

▲▼台首死亡首例，專家呼籲司機自保，載客應開車窗保持通風。（圖／翻攝東森新聞）

▲台中市公車與計程車屬台中市府轄管，須向市府交通局洽購口罩。圖為示意圖。（圖／翻攝東森新聞）

豐原監理站說，台中市公車及計程車業者係屬台中市政府轄管，口罩配購部分可洽台中市政府交通局。另該所轄管區域（台中市、彰化縣及南投縣)內，各汽車運輸業別口罩購買地點及聯絡方式等資訊如下，請各汽車運輸業公司或公（工）會購買口罩前，務必先行電話洽轄管監理機關確認，再前往購買。

一、公路汽車客運業：由監理所（站）通知業者前來購買領用配發。

二、遊覽車客運業（台中地區領用地點及電話）：
（一）台中區監理所運輸管理科（台中市大肚區遊園路一段2號)04-26912011轉分機305莊先生
（二）豐原監理站第三股（台中市豐原區豐東路120號） 04-25274229轉分機304陳小姐

三、小客車租賃業（台中地區領用地點及電話）：
（一）台中區監理所運輸管理科（台中市大肚區遊園路一段2號）04-26912011轉分機307蘇小姐
（二）豐原監理站第三股（台中市豐原區豐東路120號) 04-25274229轉分機308廖先生

四、汽車路線貨運業（台中地區領用地點及電話）：
豐原監理站第三股（台中市豐原區豐東路120號)04-25274229轉分機302楊先生

豐原監理站表示，中央分配的醫療口罩目前為政府列管，專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，監理站亦將不定期稽核運輸業者發放情形，請勿囤積、轉售或提供給他人使用。

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