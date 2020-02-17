陸科技部喊「千人捐血救千人」　背書肺炎血漿療法「安全有效」

▲大陸官方繼續對血漿療法背書，呼籲痊癒者多捐血。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎苦無有效治療藥物，眼見確診案例攀升，日前中國學界、醫界研究顯示，肺炎痊癒者血漿含抗體，有助於治療，引發外界熱議。對此訊息，中國科技部官員在今（17日）舉行的記者會上，進一步明確出面背書，表示，血漿療法「安全有效」，呼籲展開「千人獻漿救千人」活動。

中國大陸國務院聯防聯控機制17日舉行新聞發布會，對於近日的血漿療法議題，科技部生物中心副主任孫燕榮表示，「康復者血漿治療是古老而又創新的急救措施之一。」目前，現在接受血漿治療的患者中1位已出院，1位可以下地行走，其他患者正在恢復。

▲大陸研究認為痊癒者血漿內有抗體，有助於治療。（圖／路透）

孫燕榮繼續說，透過風險評估，目前認為採集恢復期患者血漿用於患者治療安全有效，可以採納。因此她呼籲，展開「千人獻漿救千人」的活動，希望康復者獻出血漿，讓生命接續。

據了解，中國生物醫藥公司日前曾發出聲明表示，實驗證明，新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，他們已經用康復者的特異血漿臨床治療11例危重病患，且效果顯著。中國醫藥在微博上的發文指出，這是目前治療感染的最有效方法，可大幅降低重症患者死亡率。

在此之前，金銀潭醫院院長張定宇也在13日舉辦的防疫發布會上說，醫院正在展開康復病人的恢復期血漿輸注，呼籲新冠肺炎痊癒後的患者踴躍捐獻血漿。

▲血漿療法已被許多醫院用於新冠肺炎的治療。（圖／路透社）

衛健委5日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中也已經指出，對重型、危重型病例可採用恢復期血漿治療。

不過，也有專家對此治療方法做出提醒，廣東省防控指揮部救治組副組長黎毅敏說，目前抗體方面的研究並不是非常多，還需要進一步觀察；北京協和醫學院免疫學系教授黃波認為，有鑑於抗體的複雜性，甚至可能加重疾病，在治療時需要有足夠的認識。他說，有些抗體在某些情况下甚至有可能幫助病毒刺激免疫細胞釋放促炎因子，反而對機體帶來巨大的風險。

值得注意的是，目前全大陸肺炎累計確診案例達70,619例，現存57,786例，而治癒人數為11,061例，若要採取和推廣血漿療法，數量的落差也是醫護人員考量要點之一。

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