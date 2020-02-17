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香港確診2病例「曾到香港醫管局開會」　當局緊急消毒處理！

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▲▼武漢肺炎,肺炎,新冠肺炎,香港。（圖／達志／美聯社）

▲新冠肺炎。（圖／達志／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，香港爆發社區傳播，昨（16）日又新增一起本地感染個案，是54歲居住於太古城的男工程師，而今（17）日他的同事、太太都傳出確診。工程師跟同事兩人更曾經去香港醫管局總部開會，醫管局已緊急進行消毒。

綜合港媒報導，家住太古城的男工程師7日起開始發燒、咳嗽，10日到東區醫院求診，但當時未獲病毒測試，曾4次求診私醫，但發燒情況持續，直到15日再到東區醫院才被確診。換言之，他傳播病毒9日才被確診。

▲▼武漢肺炎,肺炎,新冠肺炎,香港。（圖／達志／美聯社）

據了解，該病人是北角巴馬丹拿集團（P&T Group）的一名工程師，該公司以安排全體員工17日開始在家工作一周。而男子沒有外遊紀錄，發病後未去上班，但曾去筲箕灣的基督教門徒福音會西灣河分會。

今日消息指出，一名45歲男病患在伊利沙伯醫院留醫，他是太古城54歲確診男子的同事，兩人日前曾到醫管局總部開會，醫管局已在相關地點進行消毒清洗。除此之外，太古城確診患者的老婆，今日初步化驗結果也對新型肺炎病毒呈陽性反應。

香港16日新增一宗確診個案，為54歲男士，累計數字57宗，其中一名病人死亡，兩名病人康復出院，其中包含吃火鍋家族第一位發病的24歲男患者，仍有54人留院。
 

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