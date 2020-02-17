鑽石公主號台人19日返台？陳其邁：還在與日方協商

▲鑽石公主號。（圖／路透）



記者蔡文鈴／台北報導

停泊日本橫濱港的「鑽石公主號」，船上感染新冠肺炎（COVID-19）確診病例不斷增加，目前還有台人仍被隔離於船艙內，估計19日隔離結束，我方將包機撤回台人。對此，行政院副院長陳其邁17日受訪表示，包機時間還在協商，相關部會與日本密切溝通。

陳其邁表示，我方配合日方防疫工作安排，假如日方經溝通協調防疫準備確保安全無虞，政府會妥善安排，讓台灣防疫工作妥善防護，至於包機返台時間還在協商。

「鑽石公主號」的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，目前美國政府派出的2架包機已降落在東京羽田機場，並證實鑽石公主號上有44名美國人確診，將繼續留在日本治療，其餘近400人則搭機返美後，再於加州和德州的空軍基地進行14天隔離。

此外，對於滯留於武漢台人下一波包機返台時間點？陳其邁說，防疫國內優先，台灣希望確保防疫安全，也希望弱勢慢性病患可列為優先回來對象，可能需要醫師醫護人員在機上陪同照顧，呼籲對岸能夠考量整個防疫優先的狀況下來討論。

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