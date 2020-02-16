賴品妤霸氣「一手勾」吳怡農　網驚呼：怎麼可以比農農帥？

▲吳怡農、賴品妤示範民進黨紀念版飛行外套。（圖／民進黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨為總統大選所製作的飛行夾克外套廣受好評，因此順勢推出「紀念版飛行夾克」，已於12日開放預訂並於17日截止。由新科立委賴品妤跟超人氣的吳怡農示範穿搭，照片曝光後，讓網友看不斷驚呼，「為什麼可以比農農帥？」

頂著抄短髮的賴品妤搭著吳怡農的肩膀，手插口袋帥氣的看著鏡頭，另一張照片她把手勾在吳怡農的肩膀上，酷酷的對著鏡頭微笑。

粉絲看到照片後留言表示，「兩個組起來，瞬間全台心碎」、「哇哇哇！好匹配喔，兩位都帥翻了。」、「品妤好帥氣」、「品妤太帥真的是超模臉耶」。

▲網友驚嘆賴品妤比吳怡農帥。（圖／民進黨臉書，下同）



《飛行夾克紀念版》維持先前外型與軍綠色彩，保留左胸前的「2020」的字樣，為突顯紀念版的差異，特別在右前臂部分，增加電繡「817」字樣，象徵 817 萬的民眾一起打拚、共同寫下歷史。

此外，日前「萬老師」郭昱晴在臉書上搶先曝光「總統520就職紀念版」的紀念外套，也受到不少網友矚目。就職版外套保留紀念版左胸前的「2020」、右臂上「台灣要贏」的經典臂章，以及「Let’s win」刺繡，背後則改成「Brave Taiwan」字樣，與競選時期稍有不同，但整體配色及設計簡潔醒目。

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