台幹被召回大陸復工　洪申翰憂「防疫漏洞」：經濟部、勞動部應做3件事

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，近期卻傳出不少台籍員工被要求返回中國大陸復工，甚至要從台灣攜帶超量口罩回中國大陸，並「上繳」廠區重新配給。民進黨立委洪申翰17日建議經濟部與勞動部要做三件事，包括：一、盡力掌握台灣幹部、台灣員工已被指派前往中國大陸廠區復工的狀況。二、相關人數。三、分佈在區域及該地區疫情情況。

洪申翰、孫友聯17日召開「台幹被迫赴中恐成防疫大洞」記者會，洪申翰嚴正呼籲，台灣企業應帶頭善盡社會責任，把員工當做最重要的資產，絕不該在中國大陸疫情還在擴大也不明時，把員工的生命安全當作企業盈利的賭注，急著把台籍員工叫回去在中國大陸廠區復工。

洪申翰說，若台籍員工因此染疫，將進退不得，很可能難以回台，或是成為政府防疫的大破口，不只犧牲員工的生命健康，更徒增政府與社會的負擔、恐慌與防疫成本，社會應該給予最嚴厲的譴責。

洪申翰建議，經濟部、勞動部應盡力掌握台灣幹部、台灣員工已被指派前往中國大陸廠區復工的狀況、相關人數、分佈在區域及該地區疫情情況，以了解台灣員工面臨的疫情風險情況，並為保障台灣員工權益，提出具體措施進行妥善的準備。包括要求健全中國大陸廠區職場衛生安全與防疫計劃、保障勞工可選擇不回高風險疫區復工、自疫區返台後的檢疫與健康管理計劃等，甚至若有大量台灣員工染疫要如何救援的沙盤推演，都需要在盤點掌握台灣員工復工情況後擬訂具體計劃。

洪申翰認為，當台灣員工被迫要求赴中復工時，勞動部與經濟部該提出更有力的行政手段，確保勞工健康及選擇不赴中的權益，實現職業安全衛生法第 18 條等保護勞工安全的「退避權」精神。

洪申翰將在中國大陸工作的台籍員工勞動狀況分為三個類別，分別是「台灣企業派往中國廠區短期工作」、「長期派任在中國關係企業之調動」以及「在中國陸資公司上班」。

洪申翰說，第一種可依民法第483-1條 ，勞工可主張給付拒絕權，但而政府也可進一步檢討，強化政府介入的權限；第二種勞動部應要求台灣公司（控制公司）必須遵守勞動部的規範，不能對不願意去中國大陸的員工有不利益對待，或經濟部也應要求台灣公司配合，否則未來在政府採購、租稅優惠待遇或企業貸款的審核上，都會給予負面之評價等。

洪申翰表示，第三種類別，因為在中國的公司並非台資，比較難以台灣法規手段協助，但陸委會應要求海基會去了解目前這一部分人面對的各種狀況，與台灣員工建立資訊管道，如果真的有發生違約或其他不利台籍勞工的狀況時，海基會應該要提供協助與必要協調。

關於外傳有企業要求員工攜帶口罩回中國，並「上繳」在中廠區重新配給，反而讓台灣員工缺乏口罩，洪申翰也指出，政府限量國人出境得攜帶五盒口罩，是為了讓台灣人民在國外得以自保，在中廠區應負責提供足量口罩保障勞工安全，不應成為台灣員工的被迫私下運渡防疫物質資的重擔。

孫友聯提醒，預防職業災害是雇主的法定義務，包括《勞動基準法》或《職業安全衛生法》都已規定雇主應預防職業上災害，因此無論是基於勞工職業安全健康保護，或是積極的防疫政策，政府各該單位應成立跨部會協調機制，並課予雇主更強烈的通報義務，確實掌握目前滯中人數及即將派遣赴中的勞工人數，以避免不必要、可避免風險。



孫友聯強調，雖然勞動部已於1月30日提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，但僅宣示性的以「以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區」為文。隨著疫情越來越難以控制，勞動部應更積極的明確宣示勞工可以合法行使《職業安全衛生法》第18條之規定，確保勞工基於健康與生命威脅的「退避權」，以及《民法》第483條之1的明確保障。

最後，孫友聯說，對於在此刻仍執意派遣勞工往疫區的工作的企業，應列入包括勞動檢查、租稅優惠、金融監管及國家基金投資等相關政策考量，讓政府成為勞工的後盾，保護勞工權益，也防止疫情的擴散。





▲「台幹被迫赴中 恐成防疫大洞」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

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