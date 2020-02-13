雲端最前線／「小明」來台喊卡！陸委會決策2天4變惹議

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小明回不來了！中央流行疫情指揮中心，12日緊急撤回陸委會11日宣布的陸配子女有條件來台措施，指揮官陳時中強調，要以國人優先，「他們一開始是可以選擇國籍的，既然沒選台灣國籍，那現在就必須自己做安排、自己做承擔。」而陸委會當晚也在臉書發文致歉，政策2天4變，朝野一致砲轟，政府真能消滅這把火？《雲端最前線》13日邀請立法委員張其祿、台北市醫師公會常務理事張孟源以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陸委會主委陳明通。

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)持續延燒，觀光產業受創最嚴重，政府預計砸下600億研擬紓困方案，其中將比照夜市消費券模式，發放「振興抵用券」，首波適用通路包括了夜市以及各大商圈，行政院發言人表示，使用方法和過去消費券並不相同，必須消費一定金額才能部分折抵，藉此刺激經濟，但真的有效？

國民黨12日舉行「109年主席補選政見說明會」，競爭新任黨主席的立委江啟臣、前副主席郝龍斌正面對決。2020大選的挫敗，讓黨內掀起檢討聲浪，此次補選更被形容為「世代對決」，江啟臣獲吳敦義、連戰人馬支持，對郝陣營形成極大壓力。然而前國民黨主席洪秀柱卻呼籲，應暫緩黨主席補選及中常委選舉，先做好武漢肺炎的防疫、協助高雄市長韓國瑜等工作。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。