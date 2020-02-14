雲端最前線／開罰總額破百萬！居家隔離者亂跑有原因？

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近來新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，截至13日為止，居家隔離人數破400人，累計共有23人在家裡「待不住」亂跑被開罰案例，總罰款破百萬元，有些人表示哪裡都不能去，如同被關半個月很難熬。專業心理師表示，隔離期間的不確定性、不方便性很容易導致心理不適。若遇到這些情況，該如何自我調適？專業醫師告訴你。《雲端最前線》14日邀請中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

政府公告將投入600億，協助受到新冠肺炎(COVID-19)波及的產業，提出了紓困方案，盼能在艱困時刻，稍解燃眉之急。但攤開方案所寫的紓困對象，交通運輸部份卻沒有客運業者，不少客運業者代表就質疑，政府只看到航空等大型公司。將在14日上午開會研議對策，希望政府也能將客運業納入相關補助對象。節目也與提出相關方案的國民黨立委視訊連線，討論方案還有哪些可改進。

「鑽石公主號」在海上漂泊至今已25天，終於傳來好消息。日本厚生勞動省宣布，「鑽石公主號」郵輪上已經過檢測並呈新冠肺炎陰性的乘客，將從14日開始下船，但前幾批下船者，全部以80歲以上年長者為優先，船上22名台人何時可以離船？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。