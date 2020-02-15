為了補貨…他用少少零錢夾光隔壁台主的商品！遭12煞以「球棒爆頭」慘死

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌一名娃娃機台主，於去年12月底遭12名惡煞擄走，還被球棒猛擊，導致頭骨破裂、腦出血、氣胸、手臂骨折，最後被丟包在環河路山水步道口等死，救護人員獲報到場，將其送醫急救仍不治，新北地檢15日依殺人罪嫌起訴4名主嫌，另涉案的8名少年移由新北地院少年法庭處理。

▲歐男送醫急救了4小時後仍宣告不治，8惡煞下毒手的原因仍待警方調查。（圖／記者陳雕文翻攝）

起訴書指出，50歲歐姓男子原先從事菸酒批發買賣，退休後在鶯歌區中正三路上的娃娃機店當台主，但他為了貪小便宜，會夾隔壁台主的機台商品來補貨，加上他技術相當好，投沒幾次零錢就能夾到想要的娃娃，其他台主發現機台被「掏空」，憤而上前嗆聲，雙方也結下梁子。

去年12月21日深夜11點多，一心想報復的陳姓台主揪11人到娃娃機店將歐男擄走，押至山水步道口，以球棒毒打一頓，眾人離開後，獨留身受重傷的歐男自生自滅。警方接獲通報稱「有人路倒」，到場一看才發現事態嚴重，通報消防送醫後即深入追查。

原來歐男跟12名動手的惡煞為舊識，因補貨紛爭產生嫌隙，沒想到最後打出人命，新北地檢署依殺人、私行拘禁、聚眾鬥毆等罪嫌起訴教唆的陳姓兄弟與王男、陳男等4人，另涉案的8名少年移由新北地院少年法庭處理。

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