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75元只接到1/3！零錢空降老滷鍋　老闆下秒舉動笑翻網：原來是許願池啊

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▲滷肉飯的蜜汁含有糖份。（圖／記者顏心彤攝）

▲滷肉飯。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

外食雖然方便，但不免會有衛生疑慮。有網友決定把多年前在便當店看到的一幕公開，原來他付錢時，銅板不小心掉進滷鍋裡，不過老闆卻當作沒事一樣繼續上菜，讓他內心實在不安，想發文提醒附近的消費者。不過貼文一出，眾人淡定回應「你以為裡面只有你的錢嗎」、「高溫殺菌了」。

「我決定要把事情說出來！不然我真的對不起很多人......。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他回憶多年以前，他在舊家附近的便當店買了蝦捲便當，當時他身上只有零錢，所以數了7個10元和1個5元硬幣結帳。

請繼續往下閱讀...

怎料，雙方一手交錢、一手交便當時，因為默契不夠，老闆竟然只接到25元，其他50元全部掉進下方的肉燥鍋，「我跟老闆四目交接，時間凝結了3秒！」

不過好心的老闆沒有生氣或不耐煩，反而客氣地說「沒關係」。原PO隨後懷著歉意離開，走出店面之前又再回頭看了一眼，卻發現老闆正在撈滷汁淋便當出餐，彷彿剛才什麼事都沒發生過一樣，「然後，我就沒去買過了。」

▲▼ 原PO懺悔文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 原PO懺悔文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文上線後，千名網友蓋樓留言表示「你現在知道這家好吃的秘訣了嗎」、「沒什麼啦！有些老店滷鍋幾乎十幾二十年才換一次咧」、「說不定在鍋子裡生利息了」、「其實那是許願池」、「沒事啦！高溫殺菌了」、「用錢滷出來的味道就是不一樣」、「別傻了，你以為那鍋裡只有你的50塊嗎」。

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