疫情到「最吃緊」時刻！湖北新到任官員：確保不出現第二個武漢

▲新冠肺炎疫情仍在延燒。（圖／翻攝央視）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，儘管除湖北以外，其他省份新增確診病例數呈現下降趨勢，但湖北新到任衛健委主任王賀勝今（15）早指出，現在疫情到了「最吃緊的時候」，呈現出膠著對壘的狀態，要求毫不放鬆地把疫情防控工作做為重中之重。

▲截至15日下午，大陸累計確診66577例，治愈8173例。（圖／翻攝央視）

在今早的國新辦記者會上，疫情應對處置工作專家組組長梁萬年表示，除湖北以外，其他省份新增確診病例數，從2月3日下降到2月13日的小於300例，實現了十連降；山西、新疆等8個地區的新增確診病例數，連續3天小於5例。

會上指出，武漢市1月23日至2月1日，每日新發生病例數處在高水準，2月1日以後，新發病例數呈現下降趨勢，另外湖北其它地市，如孝感、黃岡發病水準比較高，輸入性病例和家庭聚集性疫情發生比較高，地市政府所在地還存在社區傳播現象，社區傳播速度慢，持續傳播和局部爆發比較少；恩施、神農架林區，仍是以輸入型病例為主，傳播風險較低。

梁萬年強調，現在疫情到了最吃緊的時候，呈現出膠著對壘的狀態。要求毫不放鬆地把疫情防控工作做為重中之重；不同地區採取不同防控措施，疫情嚴重的地區，落實好現行的政策，切斷疫情的傳播途徑，降低人群感染率。

▲王賀勝在發表講話。（圖／新華視頻）

大陸國家衛健委黨組成員、副主任，湖北省委常委王賀勝則指出，在降低感染率方面，湖北省特別是武漢市，根據實際情況制定和落實本地區防控措施，嚴格落實「四早」措施，切實作好「四類人員」分類集中管理；推動防控力量向社區下沉，各自為戰，精準管理，發揮基層的網格力量，使社區成為疫情防控的堅強堡壘，確保不出現第二個武漢。

他表示，下一步將根據需要，繼續騰空醫院部分病房，徵用部分場館，改造為定點醫院和方艙醫院，確保已排查確診的患者和疑似患者得到集中收治，確保所有沒有收治患者人數清零。

▼新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）