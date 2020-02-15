肺炎衝擊！清明連假「離島航線需求減」　2/17起開訂1114架航班

▲疫情衝擊，桃機旅客大減。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今年清明連假共4天，交通部民航局今（15）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,114架次，計82,044個座位數，17日（下周一）上午9時起開放訂位。民航局表示，受新冠肺炎影響，國內線需求明顯減少，已要求航空公司注意訂位狀況。

民航局規劃， 4月1日(週三)至4月6日(週一)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖-金門航線)586架次、43,812個座位數；金門航線414架次、30,612個座位數；馬祖航線114架次、7,620個座位數；上述3離島航線共計提供1,114架次、82,044個座位數。

▲民航局指，清明連假離島航線需求減。（圖／記者李毓康攝）

民航局表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國內線需求明顯減少，惟民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段109年4月1日至4月3日臺灣出發往離島方向，以及109年4月4日至4月6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。