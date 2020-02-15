神秘男每天出沒！電梯內到處留痰印...住戶氣炸：都聞他「口水味」上下樓

▲ 電梯內的痰印清晰可見。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

為了防控新冠肺炎疫情，不少社區都在電梯裡採用了各種各樣的措施，避免病毒傳播，然而廣西柳州市的一處住宅，卻發生電梯經常被人吐痰的惡劣行為。住戶韋先生表示，「現在是疫情期間，他有沒有病毒也不知道，整棟樓的人都聞他的口水味上下樓。」

▲住戶忍無可忍。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，柳州市站前馨印像小區6棟的不少住戶透露，近從今年年初開始，他們就發現有人隔三差五往電梯裡的牆壁隔板上吐痰。其中一位梁先生說，「從（1月）20幾日，每天下來，前幾天每天都有痰，最近也發現了2、3次。」

報導稱，實際到場後確實在電梯的牆壁隔板上，發現了不少殘留的痰印，不少住在低樓層的人乾脆選擇直接走樓梯，而住在高樓層的住戶則是想盡辦法，避免直接接觸。住戶韋先生說，「現在是疫情期間，他有沒有病毒也不知道，整棟樓的人都聞他的口水味上下樓。」

▲由於鏡頭沒有拍下男子的正臉，所以大家也不知道他的真實身份。（圖／看看新聞）

住戶表示，通過查看監視器畫面，發現吐痰的是一名身著快遞平台製服的年輕男子，而該男子乘坐電梯時不僅吐痰還抽煙。但由於鏡頭沒有拍下男子的正臉，所以大家也不知道他的真實身份。針對此事，小區的物業人員表示，他們專門印製了傳單在電梯裡張貼，並且正在積極通過視頻確定那名男子的身份。等身份確定後，他們會對這名男子進行警告，並考慮要不要通知公安機關。