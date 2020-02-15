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健身遇「高調低吼男」　他拍照轉發…驚人身分曝光　

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▲健身達人,壯男,肌肉男,健身教練示意圖。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）
▲陳男因為在健身房高調健身引來注意。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名遭到通緝的陳姓男子逃亡期間仍不忘鍛鍊，幾乎每兩天就上健身房運動，由於他高調健身引來同健身房鍛鍊的刑警注意，經通報後確認身分，於兩天後趁陳男在健身房握推時將他逮捕，解送歸案。

有詐欺前科的陳男，因涉洗錢案遭通緝，只是健身多年的他已養成習慣每日上健身房，即使逃亡期間也不能例外。陳男習慣穿黑色挖洞背心健身，在鏡子前大秀刺青、展現訓練有成的肌肉，在健身房界引起注目。

新竹市警局一名年輕刑警半年前也迷上健身房鍛鍊，某次刑警鍛鍊時，透過鏡子反射發現一旁舉著啞鈴、發出低吼的陳男，刑警注意到陳男的長相及刺青，越看越覺眼熟，因此拍照將他的資料傳回警局通報。

果然，經比對，確認這位刺青肌肉男是通緝身分，警局先通知在場刑警暗中觀察其作息，兩天後趁陳男正在健身房握推時，才將他逮捕歸案。問訊時，警方問「為何逃亡期間仍要冒險去健身房運動」，陳則回「握推快破40公斤，捨不得放棄」，也讓刑警們啼笑皆非。

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