通緝犯開賓士C63遇警竟棄車逃逸遭逮　警透露「借來的怕撞壞」

▲毒品通緝犯棄賓士C63拔腿跑，讓員警不解。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

22歲林姓毒品通緝犯開著被譽為性能猛獸的賓士C63轎車，停紅燈時超越停止線遭巡邏警方盯上，他先違規右轉逃跑，甩不掉警車，竟直接下車跑給警察追，結果跑輸49歲蕭姓警察大叔，當場就逮。對於林男為何不加油門甩掉警察，卻寧願棄車。員警私下透露，可能車是借來的，怕撞壞賠不起吧！

第四警分局南屯派出所員警蕭堅志、王家強1月21日晚間10點多開警車巡邏，行經南屯區文心南路與文心南七路口時，發現一輛銀色賓士轎車停等紅燈超越停止線，立刻靠過去開鳴警笛、閃燈示意對方停車受檢。豈知，賓士車竟不理會，直接紅燈右轉逃離，街頭上演警匪追逐。

▲男子開賓士車停紅燈跨停止線，遭警盯上。（圖／民眾提供）

員警見該車後方銘牌寫著「C63」、「AMG」，竟是賓士的性能猛獸等級的轎跑車，開車的王員不敢大意，緊緊跟隨，蕭員則隨時準備用無線電呼叫線上警網支援。2車一路開到南區高工路，卻發現賓士車竟當街停車，開車男子一開車門就拔腿狂奔。

▲▼毒品通緝犯棄賓士車拔腿跑，卻跑輸大他兩輪的警察大叔。（圖／民眾提供）

49歲的蕭員見狀立刻下車從後方狂追，並大喊「不要跑！」，結果追了快100公尺，逃跑男子就被追上壓制在地，氣喘吁吁的說「我跑不動了！」員警一查，發現22歲林姓男子是名毒品通緝犯，隨即帶回派出所，依法。

南屯派出所所長周景彬表示，員警屏市都有自主體能訓練及常訓，體能都在水準之上，蕭員一身裝備近10公斤，年紀小他2輪多的林男卻跑輸，可見吸毒真的會影響身體健康。

但不解的是，林男開的性能猛獸其實可以狠甩警車，他卻棄車逃跑，員警私下透露，可能車是跟朋友借來，怕開太快發生意外撞壞，賠不起吧！

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