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印尼2.6億人至今0確診　哈佛教授質疑：有人被誤判

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▲▼印尼武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲學界質疑印尼新冠肺炎「0確診」是不是有人被誤判。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)全球確診已達6萬例，在中國周邊的國家也都有傳出疫情，但世界人口第四大，總數高達2.6億人的國家印尼，從2月2日中國撤僑並在3日對中國實施禁航令後，至今仍維持「0」確診個案，引發了學界的質疑。

根據《衛報》報導，美國哈佛大學公共衛生學院的馬克(Marc Lipsitch)教授在論文中表示，中國周圍的國家中，印尼、柬埔寨、泰國這幾國的病例數是低於他們評估的，他分析過中國爆發疫情後，印尼與中國各主要城市往來頻繁，正常情況下會有少數確診案例，所以印尼可能錯過了某些病例，「我呼籲印尼官方強化病毒監控能力」。WHO也曾在本月初表示，會特別去關注衛生系統較薄弱的國家，他們缺乏檢疫設備，會是高風險族群。

對於馬克教授所發表的言論，印尼衛生部長Terawan Agus Putranto認為，這份論文對印尼衛生部是種「汙辱」，大家確實會懷疑0確診這個數字，但這就是事實，因此印尼一直正在遵循WHO的國際標準，並時時處於高度戒備的狀態。

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲中國周邊國家皆陸續傳出疫情。（圖／路透）

馬克對此則表示，新加坡的病例也是三起無關連的獨立事件，越來越多人擔心，其他國家也會發現相同的問題，特別是印尼目前是連外來病例都沒出現過，「我不希望他們認為這是種汙辱，我只是以公共衛生的角度來發現潛在的問題」。

根據衛報引述印尼前外交官的話，他有點擔心政府掩蓋或隱藏了嚴重的問題，他不相信官方至今所發表的0確診個案。《亞洲通訊社》也曾在報導中提到，當時印尼徹僑時，全機243人全數健康，所以當他們從武漢撤離後，僅做隔離並沒有另外做病毒篩檢。對此印尼政府表示，「如果他們身體不適、發燒、咳嗽和打噴嚏，那麼我們將檢查。但如果沒事，我們為什麼要檢查」，而部分媒體認為不進行檢查的原因，是政府認為檢測243人將會花10億印尼盾﹝約220萬台幣﹞是過於昂貴的。

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