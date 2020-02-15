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新冠肺炎影響陸旅遊業　業者看好疫情過後帶來「報復性」增長

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▲上海空氣品質不佳，外灘觀景台遊客不若以往，看上去灰濛濛一片。（圖／記者魏有德攝）

▲外灘是遊客到上海旅遊必去朝聖景點。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節假期原是旅遊業創造營收的黃金時段，今年受到新冠肺炎疫情爆發影響，大陸旅遊業受到重大影響。由於公司暫停營業，旅行團取消，賦閒在家的導遊周小姐表示，為了生計，同行都開始賣其他產品，「土特產、口罩、消毒液都有」。周小姐提到，除了產品，還有人從事各種旅遊培訓，變身微商和網紅。

▲江蘇東方鹽城湖景區。（圖／翻攝中新網）

▲江蘇東方鹽城湖景區。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，自1月23日武漢宣佈「封城」後，文旅部、民航局、鐵路局等部門接連下發通知，規定時間內可免費退票；旅行社及旅游業者暫停經營團體旅遊及銷售「機票+酒店」等旅遊產品，並妥善處理好遊客行程調整和退團退費等合理訴求，再加上禁止群體性聚集活動，等於給旅遊業按 下了暫停鍵。

大陸旅遊業面對疫情衝擊，除了政府政策，業者也採取資金支持的「自救」行動。對於疫情過後的旅遊業，部分業者也充滿信心。才剛轉入國內旅遊業的劉小姐表示，旅遊行業在疫情結束，必定會迎來「報復性」爆發和增長。

▲西安旅遊景區。（圖／翻攝中國經濟日報）

▲西安旅遊景區。（圖／翻攝中國經濟日報）

此外，為了讓民眾「宅」在家仍能滿足旅遊生活，旅遊平台借力新科技，推動線上「雲旅遊」。據大陸國家文物局官微顯示，寧夏文化和旅遊廳推出「文旅相伴・宅家無憾」H5線上專題，將寧夏的文博文創展覽、名勝景區遊玩等活動搬到網上，陝西省文化館則安排上「陝西360 °全景線上非遺陳列館」，包括傳統音樂、傳統戲劇、曲藝、民間文學、傳統美術、刺繡、傳統體育遊藝競技、泥塑、窯洞、臉譜、傳統手工技藝等多個展區。
 

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