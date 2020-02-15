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人行急撥170億新鈔給武漢　紫外線消毒現金「過14天才能投放」

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▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲人行加強對人民幣現金的消毒。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情對大陸經濟造成影響，人民銀行副行長范一飛15日表示，疫情發生後，人行緊急向武漢調撥新鈔40億元（約171億元新台幣），加大對醫院等疫情防控關鍵單位的現金供應，並加強對流通中現金的消毒，對疫情重點地區現金採取紫外線消毒，14天後投放市場，非疫情地區7天後投放市場。

范一飛指出，疫情發生以來，人行全力以赴、精準施策，與各部門通力合作，出台了一系列政策措施，全力支持疫情防控和企業恢復生產，在資金匯劃方面，一般情況下，春節期間央行大額支付系統停運，今年為了疫情防控需要，人民銀行專門開設了大額資金匯劃的「綠色通道」，春節及節後周末期間放開小額支付系統業務限額，確保境內外各類大額資金的匯劃需要。

▼人民銀行副行長范一飛。（圖／陸國新辦）

▲▼人民銀行副行長范一飛。（圖／大陸國新辦）

范一飛提到，對疫情較重之湖北地區的現金供應，採取了四項特殊措施，一是春節前人民銀行緊急向武漢調撥新鈔40億元，加大對醫院等疫情防控關鍵單位的現金供應；二是要求人民銀行各分支行全力保障現金供應，盡可能對外投放原封新券或疫情前回籠的發行基金；三是做好流通中現金的消毒，對重點單位的回籠現金，要求暫存庫房等，同時，暫停跨省調撥和部分疫情嚴重地區的省內調撥，減少病毒傳染；四是要求各商業銀行嚴格落實收支兩條線，收到的現金，必須經消毒處理後才能投放給客戶。

范一飛還說，疫情發生後，人民銀行及時啟動應急預案，加強金融系統重要的基礎設施，以及關鍵崗位的運維保障和不間斷應急值守。目前，全國支付清算、國庫、貨幣發行、徵信系統、會計核算、金融市場託管清算等重要金融基礎設施持續安全穩定運行，銀行間債券市場、外匯市場、票據市場、黃金市場等各金融市場業務正常開展，金融業技術保障能力和應急機制經受住了考驗。

最後，范一飛強調，在這場疫情防控阻擊戰中，人民銀行和各金融機構許多黨員幹部職工克服困難，堅守崗位，勇於鬥爭，甘於奉獻，為金融支持疫情防控政策及時落地、企業快速復工復產和保障人民群眾基本金融服務作出了貢獻，「落實好金融支持疫情防控30條措施，支持有條件的企業盡快復工復產，保持經濟平穩運行，把疫情影響降到最低，努力實現黨中央確定的各項目標任務。」

▼ 武漢封城已超過三周。（圖／路透社）

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

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