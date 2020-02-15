武漢還有一塊淨土！3000人的「硬核村」沒人感染　防控措施曝光

▲位於武漢的「林港村」嚴格控管人員進出。（圖／翻攝自北京青年報）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，截至15日14時43分，大陸已累計確診56,779人；其中，光是湖北就有54,406人，尤其武漢最為嚴重，累計確診37,914人。不過，武漢內至今仍保有一塊淨土，據悉，該村莊內的3,000人沒有一人被感染，因此被稱為「硬核村」。

據北京青年報報導，被封為硬核村的「林港村」是紙坊街道最大的農業村，村民約有3000多人，但自疫情發生以來，卻沒有一個人被感染。該村黨總支書記王維表示，如果村裡被感染了，那村幹部一定是第一個，如果老百姓先感染，那就是村幹部工作沒做好。

據悉，「林港村」從1月26日開始進行防疫任務，嚴格控管進出。此外，為保障村民生活，該村的村幹部必須輪流外出採買生活用品，從慢性病藥品到孩子的尿布通通包辦，只要村民有需求，村幹部們都會盡力幫助解決。

王維提到，村裡部署防疫工作很早就開始，全村13個進出卡點，以小組長和黨員為主體，兩人一組，全天嚴密值守。他表示，林港村也在第一時間採購了防控物資並發給村民，並勸村民過節期間少外出、不聚集。

▲村幹部每日外出代購村民所需用品。（圖／翻攝北京青年報）

此外，林港村雖然交通便利，但村裡沒有超市，只有幾個小販賣部。王維提到，「疫情期間，嚴格管理出入後，村民要購買日用品卻成了難題，過年期間大家都備了一些貨，但是時間一長肯定不夠，尤其還有些慢性病人需要買藥。」

為解決村民實際困難，林港村實行村幹部代為採購的辦法。王維表示，林港村共21個村民小組，每天各個村民小組會把村民所需要購買的物品登記下來，再發給村兩委，村兩委統計需求後第二天外出採購。

除此之外，為了防控疫情，林港村把村口的小學和尚未復工的工廠改造成了臨時觀察點，空出衛生間和廚房，添置了鍋碗瓢盆、柴米油鹽、食材佐料，以供生病村民或外出返回隔離人員居住，不過到目前為止，還沒有一位村民感染新冠肺炎。

►生火了！連我媽都用到發光

