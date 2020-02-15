　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台商陳情「骨肉分離」　486先生：贊助機票讓台商去中國團圓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼486先生表示，可以贊助機票，讓台商「去中國」與子女團圓。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲486先生在臉書發文表示，可以贊助機票，讓台商「去中國」與子女團圓。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

記者范姜士航／綜合報導

滯留湖北台商仍有900多位無法回台，第二架包機的時間遲遲得不到解答，滯留湖北武漢台人自救會14日遞交陳情書時，一名男性家屬脫口「防疫不是我們的事情」引發不少網友不滿，團購網紅486先生就發文表示，「讓台商骨肉分離，我深表同情，我贊助台商20張機票去中國讓他們團聚」，3小時吸引了1.4萬人點讚，不少網友留言表示「好辦法」。

486先生表示，看到國民黨這幾天猛打親情牌，批評台商讓中國骨肉分離很可憐，他深表同情，誰人無子女對吧，因此他決定贊助這幾個混的很差的台商20張近期去中國的機票，並強調「我是說真的」，他強調，方法很間單，只要出示戶口名簿證實你真的有小孩，然後飛去中國武漢，帶著小孩在武漢具有清楚地標的地方合影，把去的機票拍照都傳給我，我就贊助你經濟艙機票，讓你們父子能團圓。

請繼續往下閱讀...

在文章的最後，486先生詢問網友，如此你們又能團圓，又不會給政府為難，豈不兩全其美。各位你們說這樣好不好？並直說，「我覺得我應該要當選好人好事代表才對」。

▲▼486先生表示，可以贊助機票，讓台商「去中國」與子女團圓。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲486先生的發文，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝PTT）

文章PO出沒多久就吸引許多網友關住，短短3個小時已經有1.4萬個網友按讚，超過1000多位網友留言，網友表示「善良代表」、「投大哥一票：好人好事代表」、「486大哥真是有為企業家，這件事應該要得諾貝爾獎」、「好貼心的486大哥」、「20張不太夠，我也贊助一張盡點綿薄之力」、「這樣就不會骨肉分離了，很有愛心」。

也有網友回應「台商家屬搞不清楚，現在是中國不同意包機接載乘客回台灣」、「我同學太太本來買機票要回中國過年，結果肺炎爆發，他太太在除夕前一天退票，真不知那些堅持回去的人在想什麼」。

ET快訊
威士特丹號郵輪出現病例！1女確診新冠肺炎
寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表
女星揭「日本政府防疫漏洞」被罵翻！高EQ反擊了
喊「防疫不是我們的事！」搖頭男被起底　曾號召放棄台灣國籍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威士特丹號確診新冠肺炎！4日曾停靠高雄港　指揮中心不排除再發防疫簡訊

快訊／台灣佛教宗師圓寂！淨心長老享耆壽91歲

日本列第一級注意會怎樣？指揮中心：「旅遊疫情建議、流行地區」不一樣

下雨→乾冷！第二波寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表

喊「防疫不是我們的事！」搖頭男遭起底…曾號召「放棄台灣國籍」

居家檢疫搭高鐵回家引恐慌　陳時中：你讓他沒有路走，在外面時間更長

無人機新規3月底正式上路　全台剩8縣市可飛...日落後也禁止

陸配返台搭高鐵！一通電話「乘客嚇傻」秒舉報　她吞下15萬罰單

阿嬤酒精棉片快用完！桃園妹飆車跑藥局…竟遭嗆：不打胰島素會死？

小黃司機沒口罩⋯林佳龍：統一每周領7片　研議「油票補貼」

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

兒子、小孩「武漢探親回不來」　阿嬤淚崩：小孫女有癲癇...

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

東華帝君下凡「刮鼻殺」開撩！　迪麗熱巴超陶醉...相擁親了＞／／＜

威士特丹號確診新冠肺炎！4日曾停靠高雄港　指揮中心不排除再發防疫簡訊

快訊／台灣佛教宗師圓寂！淨心長老享耆壽91歲

日本列第一級注意會怎樣？指揮中心：「旅遊疫情建議、流行地區」不一樣

下雨→乾冷！第二波寒流對衝台灣「10縣市冷爆6℃」　一張圖看急凍3天時間表

喊「防疫不是我們的事！」搖頭男遭起底…曾號召「放棄台灣國籍」

居家檢疫搭高鐵回家引恐慌　陳時中：你讓他沒有路走，在外面時間更長

無人機新規3月底正式上路　全台剩8縣市可飛...日落後也禁止

陸配返台搭高鐵！一通電話「乘客嚇傻」秒舉報　她吞下15萬罰單

阿嬤酒精棉片快用完！桃園妹飆車跑藥局…竟遭嗆：不打胰島素會死？

小黃司機沒口罩⋯林佳龍：統一每周領7片　研議「油票補貼」

夏威夷返日「夫妻確診」詳細路徑曝光！　名古屋緊急公布機場列車編號

《枕上書》東華帝君求原諒…變一條手帕！　鳳九爆氣「9條尾巴噴出來」超萌

盤點4款質感洗手乳　「高顏值」擺著好美、迷人香氣聞了超療癒

「罩」顧健康動手做　志工進行布口罩DIY教學

娜塔莉波曼為落選女導演發聲遭批「假裝關心很噁」！　她高EQ回應網讚翻

出差發現被綠了！他氣瘋拿強力膠黏住老婆的「小妹妹」

狒狒抱小獅子神還原《獅子王》名場景　直擊者揭：現實並不美好

新冠肺炎恐在日本流行！厚生勞動省：難以阻止疫情蔓延

對情人大方星座TOP3！雙魚「有求必應」愛人開口絕不Say No

粉絲心疼畢書盡8年舊愛「竟然不是她」！　邱昊奇點破關鍵：我們忽略了真正事實

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

威士特丹號確診新冠肺炎！指揮中心回應

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

第二波寒流10縣市6℃　一張圖看時間表

「防疫不是我們的事！」搖頭男身分遭起底

桃園妹買酒精棉片　遭嗆：不打胰島素會死？

即／台灣佛教宗師　淨心長老圓寂

居家檢疫搭高鐵回家引恐慌　陳時中回應

「旅遊疫情建議」、「流行地區」不一樣

她曝口罩幕後製程：台人真的要跪下哭了

陸配返台搭高鐵！一通電話「乘客嚇傻」秒舉報

指揮中心籲赴日搭新幹線戴口罩

「其實沒那麼缺口罩」藥局妹曝惱人真相

日本行程要去嗎？醫提5理由：先不要

網紅公開「負壓病房」狂讚像飯店

更多熱門

相關新聞

武漢9間方艙醫院收5600名確診病患 衛健委：不會導致交叉感染

武漢9間方艙醫院收5600名確診病患 衛健委：不會導致交叉感染

武漢共設立9間方艙醫院收治肺炎確診者，由於收治人數眾多，外界認為或有交叉感染風險。對此，大陸國家衛健委今（15日）表示，方艙醫院目前收治的都是確診的輕症患者，不會導致交叉感染風險。此外，方艙的建設和使用過程中，院感專家會加強指導方艙醫院工作的醫務人員，隔離、防護的措施及定期的消毒。

廣州：醫院回收的鈔票「直接銷毀」

廣州：醫院回收的鈔票「直接銷毀」

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

大陸衛健委：湖北一半以上都使用「中藥」治療

大陸衛健委：湖北一半以上都使用「中藥」治療

人行急撥170億新鈔給武漢

人行急撥170億新鈔給武漢

關鍵字：

486先生台商機票武漢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

畢書盡爆認愛3個月分手！

威士特丹號確診新冠肺炎！指揮中心回應

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

即／威士特丹號出現病例！女確診新冠肺炎

歐陽靖揭日政府防疫漏洞反被罵！無奈回應了

西藏唯一確診是湖北人　網讚逆向思考

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

第二波寒流10縣市6℃　一張圖看時間表

「防疫不是我們的事！」搖頭男身分遭起底

國台辦大反擊！馬曉光公開內幕「陳時中說謊」

曾與許孟哲論及婚嫁！張愛雅淚：不是我不好

桃園妹買酒精棉片　遭嗆：不打胰島素會死？

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

即／台灣佛教宗師　淨心長老圓寂

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面