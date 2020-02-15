台商陳情「骨肉分離」　486先生：贊助機票讓台商去中國團圓

▲486先生在臉書發文表示，可以贊助機票，讓台商「去中國」與子女團圓。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

記者范姜士航／綜合報導

滯留湖北台商仍有900多位無法回台，第二架包機的時間遲遲得不到解答，滯留湖北武漢台人自救會14日遞交陳情書時，一名男性家屬脫口「防疫不是我們的事情」引發不少網友不滿，團購網紅486先生就發文表示，「讓台商骨肉分離，我深表同情，我贊助台商20張機票去中國讓他們團聚」，3小時吸引了1.4萬人點讚，不少網友留言表示「好辦法」。

486先生表示，看到國民黨這幾天猛打親情牌，批評台商讓中國骨肉分離很可憐，他深表同情，誰人無子女對吧，因此他決定贊助這幾個混的很差的台商20張近期去中國的機票，並強調「我是說真的」，他強調，方法很間單，只要出示戶口名簿證實你真的有小孩，然後飛去中國武漢，帶著小孩在武漢具有清楚地標的地方合影，把去的機票拍照都傳給我，我就贊助你經濟艙機票，讓你們父子能團圓。

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在文章的最後，486先生詢問網友，如此你們又能團圓，又不會給政府為難，豈不兩全其美。各位你們說這樣好不好？並直說，「我覺得我應該要當選好人好事代表才對」。

▲486先生的發文，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝PTT）

文章PO出沒多久就吸引許多網友關住，短短3個小時已經有1.4萬個網友按讚，超過1000多位網友留言，網友表示「善良代表」、「投大哥一票：好人好事代表」、「486大哥真是有為企業家，這件事應該要得諾貝爾獎」、「好貼心的486大哥」、「20張不太夠，我也贊助一張盡點綿薄之力」、「這樣就不會骨肉分離了，很有愛心」。

也有網友回應「台商家屬搞不清楚，現在是中國不同意包機接載乘客回台灣」、「我同學太太本來買機票要回中國過年，結果肺炎爆發，他太太在除夕前一天退票，真不知那些堅持回去的人在想什麼」。