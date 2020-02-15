自願加入防疫團隊！醫情人節「餐廳隔桌遙望」孕妻　吐心聲：想家了

▲新冠肺炎疫情在香港持續延燒，許多醫院組成了「Dirty Team」（防疫團隊），負責照護懷疑或確診病患。示意圖。（圖／路透）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在各地延燒，香港截至昨（14）日下午累積確診案例56例。許多香港醫院在疫情爆發後組成「Dirty Team」（防疫團隊），一名香港醫生黃任匡為了尚未出生的女兒，自願加入防疫團隊；昨（14日）適逢情人節，掛念妻子的他，只能在同間餐廳、不同桌子遙遙相望吃飯。

綜合外媒報導，香港各醫院皆有「抽籤制度」，中籤的人組成防疫團隊，進入隔離院區照顧病患。而38歲香港醫生黃任匡為避免服役期間，女兒剛好出生，因此自願加入防疫隊員，這樣一來就不用擔心之後被抽到。這段期間，黃任匡擔心將身上可能的病毒傳染給懷孕的妻子，常常一個人躲在旅館房內吃飯，減少接觸、減少風險。

▲香港醫生黃任匡為了尚未出生的女兒，自願加入防疫團隊。（圖／翻攝自臉書）

昨（14日）情人節，他更新了臉書封面照片，並寫下一句，「有點想家了。」短短一句話道盡滿滿的思念，讓很多網友看了相當心疼。網友紛紛留言，「感謝第一線的醫療人員，也感謝您對香港、對病人不離不棄，一定要平安順利。」

而黃任匡則向《法新社》透露，情人節有與妻子一起共進晚餐，不過2人僅能在同間餐廳、不同張桌子，遙遙相望吃飯，畢竟現在能做的除了盡力保護自己，也要避免身邊家人受到感染。

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