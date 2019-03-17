親子彩繪越南斗笠　看見越南街頭美麗的一道風景

▲桃園舉辦親子彩繪越南斗笠。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「今天，我們都很越南風！」桃園市政府文化局與越配權益促進會合作，於桃園市新住民會館推出「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展，17日舉行親子彩繪越南斗笠活動。移民署桃園服務站主任林萬益和該站同仁張玲芬到場參加，兩人應邀穿上越南國服和民眾一起彩繪斗笠。林萬益說，越南斗笠充滿傳統味，也是越南街頭的一道風景。

桃園市配權益促進會理事長馮玉英指出，「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展於3日開展，展期迄4月7日止。為加強民眾對越南文化的認識，特展現場設置互動區，提供越南國服免費穿供拍照，展出期間該會規劃兩場親子活動，第一場為17日的彩繪越南斗笠，受理20組親子報名以秒殺額滿，為此特地再增加10組民眾參加，泰半是在地民眾帶著小朋友報名，對越南文化充滿新奇。

▲▼移民署桃園服務站主任林萬益穿上越南國服，彩繪越南斗笠，體驗越南文化。（圖／馮玉英提供）

多位家長表示，為參加彩繪越南斗笠，第一次到桃園新住民會館，對於市長鄭文燦重視新住民的文化推動，有了更多認識；而關懷新住民與移工不遺餘力的林萬益和該站同仁張玲芬，也到場參加，兩人應邀穿上越南國服和民眾一起彩繪斗笠，氣氛熱絡。

林萬益指出，越南低緯多雨的氣候，反映在最具代表性的越南服飾特徵之一就是「斗笠」。許多民眾到越南旅遊，經常會帶回具越南特色的斗笠做為紀念；據了解，呈圓錐狀的越南斗笠，不管是耕作的農夫、賣菜小販、曬鹽捕魚採蚵的婦人，都會戴斗笠，就連越南明星拍寫真也會戴斗笠。

越南斗笠充滿傳統味，不僅成了越南街頭的一道風景，也被列入聯合國教科文組織保護的世界非物質文化遺產。