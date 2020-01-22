再也聽不到傅爺爺說故事！　桃園知名兒童文學家傅林統辭世

▲生性儉樸的傅林統退休後，於文化局說故事給小朋友聽，溫暖許多小小孩心靈。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再也聽不到傅爺爺，生動的說故事了！桃園知名兒童文學家傅林統，一生奉獻給兒童文學，縱橫於兒童文學的研究、評論、創作、教學等四大領域，並且自小學校長退休後，於文化局說故事給小朋友聽，溫暖許多小小孩心靈。傅林統校長日前於家中辭世，享壽88歲，農曆年後2月4日於桃園殯儀館舉行告別式。

▲文化局多年前為傅林統(左四）發表「樂在說故事」一書。（圖／ET資料照）

為紀念傅林統校長多年來推廣兒童文學的卓越貢獻，桃園市立圖書館將於1月30日起至2月29日辦理「傅林統校長紀念特展」，於本市各圖書館內聯合展出傅林統校長兒童文學作品，並於桃園市兒童文學館(蘆竹分館4樓)內播放「說故事爺爺-傅林統」影展，同時於年後也將策劃紀念論壇，緬懷傅校長傑出成就，期待能讓傅校長推動兒童文學的理念能永世長存。

傅林統出生於1933年7月9日，畢業於新竹師範學院語文教育系，歷任小學教師、主任、校長，中華民國兒童文學學會理事、監事等職。其春風化雨40年，被大家敬稱為「傅校長」，退休後於桃園文化局培訓「說故事媽媽」和「兒童閱讀帶領人」，並示範說故事技巧，從「愛說故事的校長」升級為「愛說故事的爺爺」。

傅校長著有《傅林統童話》、《偵探班出擊》、《田家兒女》、《兒童文學的思想與技巧》等數十部作品。除了創作，傅校長亦曾翻譯過兒童文學理論書籍。且曾獲中國語文獎章、教育部少年小說創作獎、洪建全兒童文學創作獎、行政院新聞局圖書著作金鼎獎等獎項。

►我沒有遲到，是時間遲到了！