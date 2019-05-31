床前故事5要點：對公主加點勇氣，賦予童話新格局

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

孩子都喜歡聽故事，外界對我們母女的印象也是「超喜歡迪士尼公主」，但，您知道嗎？其實DAHLIA並沒有真的聽過傳統版本的公主童話，因為眾人皆知，舊時代的故事傳說，大都是女性柔弱，要依附男人才能生存，這在現今社會根本不合時宜。

身為公主推手的迪士尼影業，也早發現了這點，所以近期推出的新公主（如《冰雪奇緣》的艾莎女王），或將動畫翻新真人版時（如《阿拉丁2019》中的茉莉），加入許多突顯女性勇敢自主的情節。

DAHLIA會知道這麼多公主，是因為媽媽我是迪士尼粉絲，她耳濡目染下，嚮往著公主的華服與妝髮，小孩嘛，就是喜歡這些Bling-Bling的東西，可紙包不住火，總有一天孩子會拿起故事書，開始東問西問，要媽媽替她唸繪本，此時大人可要注意了，不能照本宣科，對於那些過時的觀念與橋段，一定要即時改編、更新，並且強調人物的內涵與氣質。

1、公主的美不是裝扮，而是對人的態度與同理真摯的心。

雖然現在公主這個名詞有點被污名化，不過回到正規說法來看，公主之所以是公主，除了皇室血緣外，本身的學識跟教養更是關鍵，她們從小受到嚴格禮教薰陶，每個細節動作都雍容大度，如果講粗話、不替他人著想，那絕對不是公主的行為。

2、公主並非完美，有時候她們也做出錯誤的選擇，或是沒有提防惡人的警覺。

拿《小美人魚》來說吧，她期待與王子相遇，所以將寶貴的聲音，拿來與烏蘇拉交換雙腿，雖然很刺激，但確實是一個充滿風險的決定。

這部分我會改成，愛麗兒對世界充滿了好奇，她想「體驗路地上的生活」，所以聽從了烏蘇拉的建議，拿聲音跟烏蘇拉換成雙腿，並停下來詢問孩子：「可是這樣她就再也不能回家囉，因為沒有魚尾巴了，如果是妳，是不是要多想想呢？」

3、壞人有壞人的立場，而且壞人不是都一付凶惡的臉，凶惡臉也不見得是壞人。

《白雪公主》中的壞皇后，因為忌妒繼女的美貌而殺人無數，但對她來說，白雪也是個很刺眼的存在，而且，我們不知道白雪在她面前是什麼模樣，或許對她沒大沒小、不理睬，甚至想除掉皇后的呢？

雖然說不能因為這樣到處殺人啦，但可以引導孩子用不同的角度去分析事情。

童話故事總是喜歡把美與善良、醜與罪惡做連結，但在《美女與野獸》中，王子因為被施法變成野獸，他本人也深受打擊，自甘墮落粗暴下去，但他其實並不作惡多端，如果貝兒一看到臉，就認定對方是壞人，且拒絕與他往來，那故事也繼續不下去啦！

4、有些王子實在不聰明，就算他擁有王子的身分，也不見得能獲得美好結局。

王子存在感薄弱，白馬王子出來撿尾刀，或《小美人魚》中的艾瑞克王子，連救命恩人是誰都認不太起來，與灰姑娘跳舞的亨利王子，看見女孩跑了追不到（體力跟反應都有點差），還任性叫大臣去找，「能穿下這玻璃鞋的女孩，就是王妃了！」這真是中二到不行啊！

每段戀情的相遇都是美好的，但要告訴孩子，碰到不成熟的對象，可是會讓自己很辛苦的喔！

5、鼓勵孩子不要成為某公主第二，而是讓自己的行為舉止比照公主的標準。

一直以來，我都告訴女兒，要讓自己成為世界上最棒的公主，別去想當誰誰誰第二，那只是複製品，價值跟成就都不如本物來得珍貴，我們做父母的，更要讓孩子明白自己才是獨一無二的，激起她們的榮譽心，注意自己的行為與禮節。

所以，爸爸媽媽真的不用擔心孩子被童話故事沖昏頭，大人做好把關、適時引導，這些公主、王子的夢幻形象，才能更符合現在的教育觀點，成為小小孩們真正該努力學習的目標。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。