母女把菜認成垃圾「臭死了」　送菜哥怒罵：失敗的教育！

▲男網友騎車送菜，卻被誤會是收資源回收。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者郭卉寧／綜合報導

一名男網友表示，自己日前騎車配送青菜時，遇到一位媽媽載著年約幼稚園的小妹妹，當時女童好奇他車上所載的物品，但媽媽竟把菜認成「資源回收」，還一臉嫌棄的模樣，讓他相當不滿，「沒看到這些是妳平時吃的菜嗎？從小就對女兒從事失敗的教育，心中覺得十分悲哀！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」指出，他每天都會騎車到處送菜，前兩天也一如往常的出門工作，在某個路口等紅燈時，他聽見旁邊一對母女的對話，當時女童看到他車上掛滿東西，就忍不住好奇心「阿公載好多東西」，結果對方媽媽卻將菜認成資源回收，甚至還進一步解釋「資源回收就是收垃圾」。

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▼男網友送菜遭誤認是收資源回收。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



女童一聽見「垃圾」兩字，就馬上摀起嘴巴，媽媽則是在綠燈亮起後，丟下一句「臭死人了」就揚長而去。原PO受到如此待遇後，氣憤表示，「沒看到這些都是妳平時吃的菜嗎？還有這位沒禮貌的妹妹，我只是穿工作服破舊了一點，我哪裡像阿公？」並指出該名媽媽隨意看輕他人，且教導女兒不對的觀念，「心中覺得十分悲哀！」

貼文曝光後，不少網友都認為，該名媽媽的反應很不恰當，「該看眼科了」、「怪獸家長，小孩前途堪憂」、「我常常看到這樣有人送菜，怎麼還會有人看錯」、「該不會看到白色或紅花袋子就認為一定是裝垃圾的吧」；另外，也有人提醒，女童年紀還小，才會一聽到垃圾就摀住嘴巴，並非是原PO本身的問題。

▼網友表示媽媽的反應很不恰當。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

