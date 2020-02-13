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千人「集體翻牆」進校園性侵女大生　印度警察冷眼旁觀引憤怒

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▲▼Gargi College校園。（圖／翻攝自Gargi College官網）

▲Gargi College是印度德里大學附屬的頂級女校大學之一。（圖／翻攝自Gargi College官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

印度新德里南部的加爾基女子大學（Gargi College）6日舉辦結業式，沒想到在典禮進行中，竟有上千名男子翻牆進入校園，對在場的女大生大規模性侵和毆打。當時警察以及工作人員並沒有採取任何動作，學生投訴後才開始進行調查，引發眾人憤怒。

綜合外媒報導，印度加爾基女子大學在6日舉行結業式時，突然有上千名男子翻過女子學校的大門，破壞校園環境後將女大生團團包圍，並開始毆打、性侵和騷擾，場面一片混亂。女學生向校方及警方投訴，但卻沒有得到回應，學生憤而成立調查委員會，希望可以將那些男子繩之以法，並要求負責典禮安全管制的人員道歉，但安全管制人員卻表示，「如果覺得不安全就不要參加典禮。」

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▲對於警察冷眼旁觀引發女大學生憤怒。（圖／翻攝自AnishkaAgg推特）

女大生們對於從事件爆發以來，校方毫無作為和警方冷眼旁觀，感到相當憤怒，決定要集體罷課，抗議校方沒有盡到保護學校的責任，要求校長下台，也控訴政府不做為的態度，警方才因此開始著手調查。警方在10日宣稱，已經逮捕10名施暴者，由於人數眾多，正在透過監視系統找出他們的身份。

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女大生身心受創。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

一名當時在場的女學生表示，「這是一場惡夢，這些男子毆打著女生，過程中有人被打到躺在地上昏迷，但卻沒有人願意過來幫助我們，施暴者人數眾多，想逃也逃不了。」此事件引起社會大眾的憤怒，新德里市警長阿圖爾.庫馬爾表示，警政署已經對可能瀆職的人員進行內部調查，但目前都還在調查當中。此外也有人懷疑，此事件是否跟政治有關聯，針對印度受高等教育女性的打擊。

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