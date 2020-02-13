旅社隨機搭訕！騙是心理醫師博信任　單純妹掏錢又獻身…真相曝光她崩潰

▲黃男謊稱自己是心理醫師，騙取女子財務還騙色，遭判刑1年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

黃姓男子有詐欺前科，才剛出獄不久，但他卻又故態復萌，向女子小欣（化名）騙稱自己是心理醫師，在新加坡開設診所，取得對方信任後，進而詐騙12萬元，最後還與其發生關係。案經小欣提告詐欺及加重強制性交，法官則依詐欺罪判黃男1年徒刑；強制性交罪部分，因2人發生關係時，小欣自認與黃男在交往，這部分則判黃男無罪。

判決書指出，黃男有詐欺前科，2016年8月間才剛出獄，但他卻在出獄1個多月後，在台北某旅社搭訕北上來投宿的小欣。黃男向小欣謊稱，自己是心理醫師，在新加坡有開設診所，「你有什麼煩惱可以說出來，我可以幫忙」，並在聊天中得知小欣為了看五月天演唱會才到台北，因此又謊稱自己認識五月天成員「石頭」，進而取得信任。

在過程中，小欣因為工作壓力大，於是對著黃男訴苦，2人因此結識，隨後留下聯絡方式。事後，黃男主動聯繫小欣，並經常噓寒問暖、精神鼓勵，甚至跑到台南找小欣見面。

2人在台南見面時，小欣吐露她有意到菲律賓讀語言學校，並且已辦理離職，也計畫將要獨自環島旅行。黃男一聽，遂立刻表示，小欣可先到他在新加坡的診所工作，另外也願意陪小欣一起環島。

小欣勉強答應黃男一同旅行後，2人在同年11月初出發。旅行期間，黃男得知小欣被菲律賓語言學校通知繳納學費，又謊稱要請新加坡診所先匯錢給小欣，遭到小欣拒絕，但黃男卻堅持己見，小欣無奈之下只好同意他以債權人名義從新加坡匯錢到台灣。

2人的環島之旅結束後，進而交往成為男女朋友。不過，黃男卻又在同年12月中對小欣謊稱，他從新加坡匯款到台灣，因為稅金問題，被罰款10億元左右，且新加坡政府要他放棄台灣國籍，並停止新加坡診所的營業。

小欣得知黃男遭遇後，認為這一切不幸都是因她而成，因此心生愧疚，於是全力配合他的各種要求作為彌補。黃男對於小欣的舉動，認為有機可乘，便趁機接近小欣，取得信任及感情後，用各種理由騙走小欣12萬元，甚至與小欣發生關係。

不過，黃男始終沒有還清借款，小欣之後在家人及朋友的再三勸說之下，才驚覺自己受騙，於是對黃男提告詐欺及強制性交罪。

台中地院審理後認為，事發時小欣自認為與黃男正在交往，為了滿足黃男，以及降低自己的愧疚感，因而與對方發生關係，且小欣並無證據證明黃男有強制性交犯行，因此此一部分判黃男無罪；至於詐欺部分，法官則判黃男1年徒刑。全案可上訴。

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