遭撿屍到摩鐵使壞！傳播妹崩潰傳照「乾哥救我」…他瞎扯：我們是性交易

▲蔡男把醉倒的坐檯女子帶到摩鐵性侵，事後還辯稱是，「性交易」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

蔡姓男子與朋友南投某KTV歡唱飲酒，還找來小姐小乃（化名）坐檯。然而，大夥歡唱結束後，蔡男竟趁機將醉倒的小乃帶出場到摩鐵性侵得逞。案經小乃提告，法官最後依強制性交罪判蔡男4年徒刑。

判決書指出，蔡男2017年10月中跟朋友到KTV唱歌，但他結束後，竟趁著小乃酒醉意識不清時，將人帶出場，隨後帶到摩鐵性侵得逞。過程中，小乃不斷掙扎大喊，「不要」，卻仍抵不過蔡男力氣慘遭性侵。

事後，小乃情緒崩潰，還曾傳訊給乾哥求救，「救我...」，甚至揚言自殺，「我會自殺，沒有人這樣對我，我好想割我自己」等，隨後趁著蔡男睡著，逃出摩鐵，並報警處理。

法院審理時，蔡男矢口否認犯行，還辯稱，當天小乃並沒有喝醉，意識也算半清醒，之後還一起搭車到摩鐵，「且我跟她到摩鐵是做性交易，我沒有強迫她」。不過，法官認為，若是性交易，小乃怎可能像乾哥求救，且情緒崩潰到揚言自殺，情緒相當激動。

此外，小乃還出庭證稱，「我們簽了3張和解書，是對方逼我的，但他說是但他說是要給我的撫慰金，那5萬元是當天晚上就給我的，就叫我不要告他，他說後面會再給我20萬元，但他拿不出來」。

法官審理後認為，蔡男為逞一己私慾，竟對小乃下手，並沒有尊重小乃的身體自主權，導致小乃身心受到極大傷害，且蔡男犯後還否認犯行，雖與小乃簽署25萬和解書，但卻僅賠償5萬元，不見他悔改之意，因此依強制性交罪判他4年徒刑。全案可上訴。

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