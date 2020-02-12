快訊／國防部：美軍MC-130J穿台海　 2架B-52轟炸機沿東部空域飛行

▲美國B-52轟炸機（B-52 Stratofortress）。（圖／翻攝自美軍太平洋司令部）



記者陶本和／台北報導

中國解放軍日前連續兩天派出戰機繞台。國防部12日下午證實，美籍MC-130J型機一架，上午沿台灣海峽，由北向南飛行；另美籍B-52轟炸機2架，亦沿我東部空域由北向南飛行，均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

國防部強調，對於台海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。

▲ 美國MC-130J 。（圖／翻攝自美國空軍網站）