美起訴4解放軍成員　陸國防部：從不參與網路竊密活動

▲中國國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝中國國防部）

記者曾俊豪／綜合報導

美國司法部宣布起訴4名中國人民解放軍成員，因為他們涉嫌參與2017年大規模駭入美國信評機構易速傳真公司（Equifax）資料庫案。對此，中國國防部發言人吳謙今（12日）抨擊美方做法毫無事實依據，是完全的霸權主義行徑和司法霸凌，「中國軍隊從不從事和參與任何形式的網絡竊密活動。」

《中央社》報導，美國司法部10日起訴吳志勇、王乾、許可和劉磊等4名解放軍成員，他們都是解放軍總參謀部第54研究所成員，被控駭客行動、電腦詐欺、經濟間諜及電匯詐欺等多項罪名。

美國司法部長巴爾（Bill Barr）表示，他們被控竊取約1.45億美國人敏感個資，為全球歷來數一數二大規模的資料外洩事件。

▲美國司法部長巴爾（Bill Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

《澎湃》報導，中國外交部發言人吳謙在回答記者提問時，首先抨擊美方做法毫無事實依據，是完全的霸權主義行徑和司法霸凌，並對此堅決反對並予以嚴厲譴責。

他表示，中國是國際網絡安全的堅定維護者，中國政府一貫堅決反對並依法打擊網絡非法犯罪活動，中國軍隊從不從事和參與任何形式的網絡竊密活動。

吳謙說，長期以來，美方違反國際法和國際關係基本准則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密與監聽、監控，鐵證如山，世人皆知，「從維基解密到斯諾登事件，美方至今還欠國際社會一個交代。」

他強調，在網路安全問題上，美方執行的是赤裸裸的雙重標準，所作所為是非常虛偽的。「我們要求美方立即糾正錯誤，撤銷起訴，以免對中美兩國兩軍關係造成進一步破壞。」